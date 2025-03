Aneel anuncia que mês de abril terá bandeira tarifária verde

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 28, a bandeira tarifária verde para o mês de abril, sem custo adicional na tarifa de energia. O regulador aponta que apesar da transição do período chuvoso para o seco, a geração de usinas hidroelétricas continua em níveis estáveis.

Para o mês de maio, até a semana passada, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) projetava bandeira tarifária amarela em todos os quatro cenários avaliados.

O Broadcast Energia (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) havia mostrado que a piora nas expectativas de chuvas fizeram com que a possibilidade de acionamento da bandeira tarifária amarela fosse projetada em modelos matemáticos dos especialistas que acompanham o tema.

Em abril, será o quinto mês consecutivo que a bandeira verde é acionada. Com a seca histórica no segundo semestre de 2024, a Aneel havia acionado a bandeira tarifária vermelha patamar 1º em setembro - pela primeira vez em mais de três anos.

Além do risco hidrológico (GSF), outro gatilho para o acionamento da bandeira mais cara no ano passado foi o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) - valor calculado para a energia a ser produzida em determinado período.

Mês a mês o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) considera o custo variável da produção de energia, como a disponibilidade de recursos hídricos, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras. A arrecadação via bandeira tarifária paga os custos adicionais.