Celular na tomada é perigoso? Confira os riscos de usar o aparelho enquanto ele carrega

Ficar sem celular pode ser um pesadelo para muitas pessoas. Quando a bateria do aparelho descarrega, há quem o utilize enquanto ele está carregando e ligado à energia elétrica. Apesar de parecer inofensivo, utilizar o celular enquanto ele está conectado a uma tomada pode causar acidentes graves e até fatais.

Segundo Elton Lucena, executivo de Segurança da distribuidora de energia Equatorial Pará, a falta de informação adequada aliada aos hábitos corriqueiros do dia a dia faz com que as pessoas não se atentem aos riscos que correm ao mandar uma mensagem ou atender um telefonema enquanto o celular está na tomada.

“Quando o celular está carregando e utilizamos recursos ou aplicativos, há uma demanda maior de processamento e, consequentemente, de energia. Isso provoca aumento da temperatura dos circuitos, conhecido como efeito Joule, podendo levar ao superaquecimento, curto-circuito e queima de componentes do aparelho”, explica.

Além disso, a assessoria de comunicação da distribuidora informou que há situações em que o uso do celular conectado a uma tomada exige um cuidado redobrado, como durante as chuvas. Confira os riscos de usar o aparelho enquanto ele carrega e como prevenir acidentes:

1 - Utilizar carregador e cabos originais

O recomendável é sempre optar por fontes e cabos originais, que tenham o símbolo do InMetro. Esses carregadores, assim como outros produtos originais, passam pela avaliação e certificação de qualidade da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o que garante uma maior segurança para os consumidores.

Além disso, é importante verificar se o carregador não está danificado ou com fios expostos e se a tomada não apresenta mau contato.

2 - Não usar o celular na tomada durante chuvas fortes e de longa duração

Durante chuvas fortes, há probabilidade de que um raio atinja a rede elétrica da casa, que pode chegar até o celular que está conectado a uma tomada. Caso alguém esteja usando o aparelho nessa situação, há o risco de sofrer um choque elétrico.

3 - Não deixar o celular carregando em locais abafados

É muito comum pessoas deixarem o celular carregando debaixo de um travesseiro, cobertor ou até mesmo do próprio corpo. Porém, essa prática deve ser evitada porque abafa o aparelho eletrônico.

É natural que o celular esquente enquanto está carregando. Contudo, pode ser que o aparelho superaquecer se não houver a ventilação adequada, causando risco de explosões e até mesmo incêndio.

4 - Fique de olho na bateria

Assim como o carregador, é importante que a bateria utilizada no celular também seja original. Além disso, também é necessário ficar atento ao “inchaço” da bateria, pois isso quer dizer que os componentes químicos presentes nela arriscam vazar e causar explosão.

Outra dica é ficar de olho na temperatura do aparelho. Se ele estiver esquentando mais do que o normal, talvez seja hora de levar ele até a assistência.

5 - Evite locais úmidos

Eletricidade e água combinam. A água é condutora de eletricidade e colocar o celular para carregar em locais úmidos pode aumentar o risco de curto-elétrico e choques.

Por isso, é importante não carregar o celular em locais úmidos, como banheiro, próximo a pia. Outra dica para evitar choques é não conectar ou desconectar o carregador com as mãos molhadas.

6 - Desconectar o celular da tomada durante ligações

É importante que ao atender uma ligação o celular não esteja conectado a uma tomada. Isso porque, quando se está carregando, o aparelho pode sofrer uma descarga elétrica.

7 - Evite adaptadores e extensões

Quando se utiliza extensões ou adaptadores, conhecidos também como "benjamins", os risco de sobrecarga nas tomadas aumentam e, consequentemente, de acidentes elétricos também.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)