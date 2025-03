Síndrome do pescoço de texto: saiba como celular pode afetar a coluna

A dor constante no pescoço e ombros, mesmo em momentos de descanso, pode ter uma causa surpreendente: o uso excessivo do celular. A "síndrome do pescoço de texto", como é conhecida, surge da inclinação repetitiva do pescoço ao utilizar dispositivos eletrônicos, impondo uma sobrecarga significativa à coluna vertebral.

Essa má postura pode adicionar até 27 kg de peso à coluna, desencadeando dores intensas, hérnia de disco e outros problemas graves. A fisioterapeuta Christina Cepeda alerta que, além das dores, a síndrome pode causar dores de cabeça, fadiga e dificuldade de movimentação do pescoço.

A longo prazo, a falta de tratamento pode levar a condições mais sérias, como formigamento, dormência e fraqueza nos braços, além de dor irradiada para as costas. Sintomas persistentes por horas ou dias exigem atenção médica imediata, pois podem indicar problemas graves na coluna.

Como evitar a síndrome?

Postura correta : Mantenha a tela do celular ou outros dispositivos eletrônicos na altura dos olhos. Evite inclinar o pescoço para baixo ao usar os aparelhos. Mantenha a coluna ereta, com os ombros relaxados.

: Mantenha a tela do celular ou outros dispositivos eletrônicos na altura dos olhos. Evite inclinar o pescoço para baixo ao usar os aparelhos. Mantenha a coluna ereta, com os ombros relaxados. Alongamentos regulares : Faça alongamentos para o pescoço e ombros ao longo do dia. Incline a cabeça para os lados, para frente e para trás, e faça movimentos circulares com o pescoço. Alongue os ombros, movendo-os para cima, para trás e para baixo.

: Faça alongamentos para o pescoço e ombros ao longo do dia. Incline a cabeça para os lados, para frente e para trás, e faça movimentos circulares com o pescoço. Alongue os ombros, movendo-os para cima, para trás e para baixo. Pausas frequentes : Faça pausas regulares durante o uso de dispositivos eletrônicos. Levante-se, caminhe e movimente-se para aliviar a tensão muscular. A cada 20 ou 30 minutos, desvie o olhar da tela por alguns segundos e foque em um objeto distante.

: Faça pausas regulares durante o uso de dispositivos eletrônicos. Levante-se, caminhe e movimente-se para aliviar a tensão muscular. A cada 20 ou 30 minutos, desvie o olhar da tela por alguns segundos e foque em um objeto distante. Ergonomia : Ao usar computadores, ajuste a altura da cadeira e da tela para manter a postura correta. Utilize suportes para celular ou tablet para elevar a tela à altura dos olhos.

: Ao usar computadores, ajuste a altura da cadeira e da tela para manter a postura correta. Utilize suportes para celular ou tablet para elevar a tela à altura dos olhos. Exercícios : Pratique exercícios que fortaleçam a musculatura do pescoço e das costas. Pilates e ioga podem ajudar a melhorar a postura e aliviar a tensão muscular.

: Pratique exercícios que fortaleçam a musculatura do pescoço e das costas. Pilates e ioga podem ajudar a melhorar a postura e aliviar a tensão muscular. Conscientização: Esteja atento à sua postura ao usar dispositivos eletrônicos. Corrija a postura sempre que perceber que está inclinando o pescoço. Limite o tempo de uso de dispositivos eletrônicos, especialmente em momentos de lazer.

*Com informações do Portal Metrópoles



(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)