Aneel analisa reajustes de 16,1% a até 44,4% na energia em quatro estados do Norte e Nordeste

A conta de luz dos amapaenses pode aumentar até 44,4% se a proposta de revisão da tarifa Equatorial Amapá, antiga Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), apresentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no dia 12 de setembro for confirmada. Atualmente, o percentual está em fase de consulta pública. Além do estado vizinho ao Pará, a Agência analisa outros três processos, que também podem resultar em grandes reajustes na conta de energia os moradores de estados das regiões Norte e Nordeste.

Os reajustes em análise pela Aneel são os seguintes:

Piauí (Equatorial): 20,6%;

20,6%; Rondônia (Energisa): 16,1%;

16,1%; Acre (Energisa): 22%;

22%; Amapá (Equatorial): 44,4%.

Sandoval Feitosa, diretor-geral da Aneel, argumentou durante uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura do Senado nesta quinta-feira (5), que a região Norte tem os maiores custos de distribuição de energia do Brasil, por isso os percentuais de reajuste são maiores.

A alegação é de que devido a baixa densidade demográfica na região, são necessários grandes investimentos para a rede de distribuição alcançar os moradores. Sandoval afirmou também que o consumo de energia na região é menor em comparação às demais regiões.

Os aumentos propostos pela Aneel são preliminares e os processos ainda serão votados pela diretoria da Agência após a fase de audiência pública.