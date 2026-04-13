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Economia

André Esteves diz que BTG avalia compra de ativos do BRB, 'mas não os do Master'

Na semana passada, o BTG anunciou que fechou acordo para aquisição do Digimais, banco do bispo Edir Macedo, financeiramente frágil

Estadão Conteúdo
fonte

André Esteves - BTG Pactual ()

O chairman e sócio sênior do BTG Pactual, André Esteves, disse que o banco está olhando para ativos do Banco de Brasília (BRB) para aquisição, com exceção daqueles que vieram do Banco Master. "Já compramos ativos, estamos olhando outros ativos (do BRB), mas não vamos olhar os do Master", afirmou Esteves após participar do painel de abertura da Conferência de Carreiras, promovido pela plataforma Na Prática, um braço filantrópico de educação do BTG Pactual.

Esteves disse que outros bancos do grupo S1, ou seja, os maiores do País, estão comprando ativos do BRB. O Bradesco e o Itaú já negociaram com o BRB R$ 1 bilhão em carteiras de contratos de empréstimos concedidos pelos Estados e Municípios com aval da União.

Sem interesse no BRB

O banqueiro acrescentou ainda que o BTG não tem interesse no BRB. Embora a venda do Banco de Brasília não tenha vindo à tona, nos bastidores se comenta que, em uma situação limite, alguma instituição financeira poderia ficar com o banco ou parte dele.

O BTG sempre é visto como um nome quando se trata de adquirir bancos com problemas, dada a expertise no resgate de outras instituições como o Banco Panamericano, o Bamerindus e o Banco Nacional.

Na semana passada, o BTG anunciou que fechou acordo para aquisição do Digimais, banco do bispo Edir Macedo, financeiramente frágil.

Também na semana passada, o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, e a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), estiveram em São Paulo, conforme fontes, na Faria Lima, em visita a bancos.

De acordo com informações da governadora e do presidente do BRB, o banco negocia a venda de ativos que eram do Banco Master por R$ 15 bilhões e espera conseguir um empréstimo de R$ 6,6 bilhões por meio do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e de outros bancos para cobrir o rombo deixado pelas operações com a instituição de Daniel Vorcaro, liquidada em novembro passado.

 
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