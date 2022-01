Ananindeua oferta cursos gratuitos para feirantes

Com treze feiras e mercados, onde atuam 1.500 feirantes diretos e mil indiretos, desenvolvendo o comércio e serviço dos mais variados ramos, Ananindeua criou uma inciativa para atender trabalhadores e permissionários de boxes em mercados e feiras locais. Segundo a Prefeitura, o objetivo é construir uma cultura empreendedora, modernizando as feiras, melhorando o atendimento e atraindo clientes.

Além das reformas e manutenções preventivas desses espaços, por parte da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), a Diretoria de Feiras e Mercados, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), pretende promover ações educativas aos trabalhadores que comercializam nestes locais.

Para isso, serão ofertadas gratuitamente, cursos, treinamentos e capacitações em diversas áreas do conhecimento, tais como, ‘gestão de negócios e empreendedorismo’, ‘boas práticas de manipulação de alimentos’, ‘saúde e segurança no trabalho’, além de oferecer boa estrutura a estes empreendedores.

Segundo informações divulgadas pela prefeituras, nesta quinta e sexta feira, 19 e 20, está sendo realizado o curso de “Boas Práticas de Manipulação de Alimentos” a duas turmas no mercado do Distrito Industrial. No total, são 100 feirantes que trabalham comercializando alimentos no local.