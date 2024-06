Confira 6 dicas práticas de como dividir as contas no namoro e manter amor e finanças em sintonia

Manter as finanças em ordem é desafiador para qualquer pessoa, mas para casais, a tarefa exige um esforço conjunto ainda maior. Apesar da dificuldade, a união de duas pessoas inclui também a junção das duas rendas, em muitos casos, para a concretização de sonhos e objetivos em comum. Veja 6 dicas do economista Rafael Boulhosa para dividir as contas e começar a relação com o pé direito.

1. Levantar as despesas essenciais

O primeiro passo para uma gestão financeira a dois de sucesso é ter um panorama claro das despesas essenciais do casal. Liste todas as despesas fixas e variáveis, o que dará uma visão geral dos gastos mensais do casal, servindo como base para o próximo passo. Entre as despesas fixas mais comuns:

Moradia: aluguel, condomínio, IPTU, seguros;

aluguel, condomínio, IPTU, seguros; Alimentação: supermercado, delivery, restaurantes;

supermercado, delivery, restaurantes; Contas: luz, água, gás, internet, telefone;

luz, água, gás, internet, telefone; Saúde: plano de saúde, medicamentos, consultas médicas;

plano de saúde, medicamentos, consultas médicas; Transporte: gasolina, transporte público, tarifas de estacionamento.

2. Dividir as contas de forma justa

É essencial conversar sobre como dividir as contas do casal. Uma maneira bem comum é separar as despesas proporcionalmente à renda de cada um. Outra opção é dividir as contas em partes iguais, independente da renda. Nesse caso, o economista recomenda “estabelecer um acordo sobre quais outras despesas serão custeadas em igualdade”. Para Boulhosa, é importante tomar cuidado para que nenhum dos dois fique sobrecarregado, ou arque desproporcionalmente com despesas, a fim de evitar frustração.

3. Despesas Extras: negociar para evitar surpresas desagradáveis

Jantar fora, cinema, shows e viagens, são consideradas despesas extras, também chamadas de "desejos", que podem gerar conflitos se não forem previamente discutidas e acordadas. “Em caso de renda desigual, acordar quem cobrirá despesas que não sejam de primeira necessidade, como: jantar fora, cinema, shows, viagens”, explica.

Para evitar surpresas desagradáveis, vale conversar sobre como custear esses gastos extras. Uma opção é dividir tudo em partes iguais, mas há também a alternativa de criar um "fundo comum" para despesas extras, ao qual cada um contribui com um valor fixo mensal.

4. Independência Financeira: Construindo um Futuro a Dois

As finanças do casal também devem contemplar a necessidade de independência financeira individual. É importante que cada um tenha acesso a uma quantia mensal para suas necessidades pessoais, como roupas, hobbies e lazer individual.

Esse valor deve ser definido de acordo com a realidade de cada um, levando em consideração os gastos pessoais e a renda disponível. A independência financeira individual contribui para a autonomia e o bem-estar de cada membro do casal, fortalecendo a relação a longo prazo.

5. Poupança Conjunta: investindo no futuro a dois

A poupança conjunta é uma excelente maneira de realizar sonhos em comum, como comprar uma casa, um carro ou fazer uma viagem especial.

Para construir uma poupança conjunta de forma eficaz, é essencial definir um valor fixo que cada um poderá contribuir mensalmente. Essa contribuição pode ser proporcional à renda de cada um ou em valor igual, de acordo com o que for mais viável para o casal.

É importante escolher um investimento seguro e rentável para aplicar o dinheiro da poupança conjunta. Conversar com um profissional de finanças para obter orientação sobre as melhores opções de acordo com seus objetivos e perfil de investimento é um passo importante nessa fase.

6. Equilíbrio na contribuição: evitando ressentimento e desigualdades

Em um relacionamento com renda desigual, por exemplo, é fundamental que a pessoa com menor renda não se sinta explorada ou dependente da outra, assim como o contrário.

Para evitar ressentimentos, a divisão das contas e a contribuição para a poupança conjunta devem ser feitas de forma justa e transparente. É importante que ambos se sintam confortáveis em como as finanças do casal estão sendo gerenciadas. Uma comunicação aberta e honesta é essencial para evitar mal-entendidos.

“Antes de tudo e, principalmente, antes qualquer nova despesa expressiva, sempre conversar e fechar acordos, pois o acordado não sai caro e, no caso de relacionamentos, o caro pode ser o fim do relacionamento”, afirma Boulhosa.