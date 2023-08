Americanas anuncia desligamento de funcionários como parte de sua reestruturação operacional

A Americanas emitiu uma nota oficial explicando que tomou a decisão de desligar funcionários devido à reestruturação de certos aspectos de suas operações, como parte de seu plano de transformação. Esta declaração ocorre logo após a divulgação do relatório semanal de atividades abrangendo o período de 14 a 20 de agosto. Nesse relatório, a empresa reportou que 1.448 indivíduos foram desligados durante essa semana.

No comunicado, a empresa enfatiza que a composição da equipe de funcionários segue a variação sazonal comum no setor de varejo. Além disso, os números de demissões e pedidos de saída durante o mês de agosto correspondem aos mesmos valores registrados no mesmo período do ano anterior, até a presente data.

VEJA MAIS

A empresa também ressalta ainda que "continua focada na manutenção de suas operações e no aumento de sua eficiência e reforça seu comprometimento com a transparência na relação com os sindicatos e o cumprimento integral e tempestivo de suas obrigações trabalhistas, na forma da legislação vigente".