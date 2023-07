Americanas registra queda de 9,9% na base de clientes ativos e fecha 43 lojas

De acordo com um relatório mensal divulgado pelos administradores judiciais da Americanas, a varejista apresentou uma queda de aproximadamente 9,9% na base de clientes ativos desde dezembro de 2022 até maio de 2023, passando de 49,1 milhões para 44,2 milhões no período analisado, o que significa cinco milhões a menos de clientes.

Além disso, o relatório revelou que a Americanas fechou 43 lojas entre janeiro de 2023 e 18 de junho, resultando em um total de 1.837 unidades no país, representando uma redução de 2,3% no período.

Os dados coletados pelos administradores judiciais também indicaram uma diminuição no número de funcionários da varejista, que passou de 40.426 em 13 de março para 36.971 em 18 de junho, representando uma queda de 3.455 colaboradores, ou seja, 8,5%.

O relatório apontou que a Americanas teve que reformular seu modelo de negócio após um escândalo, o que resultou em uma considerável diminuição do prazo de pagamento a fornecedores. Em junho de 2022, o prazo médio de pagamento aos fornecedores era de 97 dias, chegando a 122 dias em dezembro. No entanto, em maio de 2023, esse prazo desabou para apenas quatro dias, devido à pressão das empresas para receberem os recursos devidos pela Americanas.

Varejista conseguiu estabilizar sua operação

Segundo o documento, a varejista conseguiu estabilizar sua operação em maio e retomou o fornecimento com praticamente todos os fornecedores. No entanto, o caixa disponível da Americanas ao final de maio era de R$ 1,178 bilhão, uma queda de 48,4% em relação aos R$ 2,283 bilhões registrados em dezembro do ano anterior.

Além disso, o relatório destacou que o investimento total realizado pela Americanas em suas operações em maio de 2023 foi de aproximadamente R$ 4,7 milhões, o que representa uma redução de 95% em relação à média de investimentos realizados entre junho e dezembro de 2022. Foi observado também que, em maio de 2023, o canal digital da varejista não recebeu investimentos.

Diante desses resultados, as ações da Americanas na B3 encerraram o pregão desta segunda-feira (3) cotadas a R$ 1,19, em comparação com os R$ 9,65 registrados em dezembro de 2022, o que representa uma queda de 87,6%. Consequentemente, o valor de mercado da varejista caiu de R$ 8,7 bilhões para R$ 1,07 bilhão no intervalo analisado, segundo dados da Bloomberg.