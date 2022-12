Alta estação eleva preços de imóveis por temporada no Pará

O mercado de aluguel de imóveis por temporada geralmente fica mais aquecido durante as festas de final de ano. Há 15 dias para a chegada de 2023, os anúncios de imóveis para alugar estão inflacionados, especialmente nas regiões balneárias do estado, onde os valores chegam próximo ou até superam os preços operados em outros importantes destinos turísticos do País.

Na plataforma Airbnb, por exemplo, uma acomodação para família com dois adultos e duas crianças em Salinópolis, no nordeste paraense, é cotada por um valor médio de R$ 1.916 por noite no período entre 29 de dezembro e 2 de janeiro de 2023. Ou seja, uma família com esse perfil terá que desembolsar R$ 7.664 para aproveitar cinco dias nas praias e resorts da região.

Em Fortaleza (CE), a hospedagem para o mesmo padrão familiar e no mesmo período é estimada em R$ 1.637 por noite, ou seja, cerca de 15% menor. Ainda assim, os valores cobrados em Salinas estão abaixo daquele que é considerado o principal destino brasileiro no Réveillon, o Rio de Janeiro, onde a média de preços por diária no mesmo período está em R$ 2.157.

A variação pode ser ainda mais drástica se comparada com outros períodos de baixa temporada. A plataforma aponta que as acomodações de Salinas no mês de março tem preço médio de R$ 779. Isto é, dependendo da época do ano pode haver uma variação de mais de 100% entre os preços atuais e os cobrados em demais períodos.

Diária em imóvel de Salinas para o Réveillon pode passar de R$ 1.000

É o caso do imóvel oferecido pela autônoma Gabriela Lima Costa no centro de Salinópolis. A casa é dos pais de Gabriela e entre os atrativos está a localização, que dá fácil acesso às praias, comércios e serviços. A propriedade tem três suítes com ar refrigerado, garagem para até três veículos, churrasqueira e outras vantagens, podendo acomodar até 12 pessoas. Ela conta que em outros feriados a média de preços por diária costuma ser de R$ 500, porém o pacote para quatro dias durante o Réveillon é oferecido a R$ 4.500. Ou seja, a diária atual está em R$ 1.125.

Apesar do valor elevado, Gabriela diz que já recebeu propostas de pessoas interessadas e espera alugar a casa para os visitantes que pretendem chegar nas próximas semanas. “Já tive propostas de aluguel. No começo a procura é mais fraca, mas,quando vai chegando mais perto da virada do ano as buscas aumentam bastante. O valor que propomos é o que nós consideramos adequado para a alta temporada, mas estamos dispostos a negociar”, afirma.

Na opinião da corretora de imóveis Franciele Minhoto, que tem como um dos focos de atuação a oferta de alugueis por temporada na capital paraense, a demanda constante de clientes também influencia nos preços do mercado. Segundo ela, mesmo em Belém o setor está aquecido. “A locação por temporada sempre tem um fluxo grande de pessoas entrando e saindo. Não tem um período específico em que mais tem locação porque é algo continuo. Os imóveis de locação passam, no máximo, uma semana desocupados. E tem determinados perfis que são mais difíceis de encontrar e saem mais rápido, que são aqueles para aluguel de menos de seis meses e aqueles mobiliados”, comenta a corretora.