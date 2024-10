Alta demanda e alta concorrência: manicures e ‘nails designers’ de Belém têm oportunidade e desafios

Para Nayra Tavernard, estudante de biomedicina e designer de unhas, o mercado profissional para manicures e nail designer cresceu bastante nos últimos anos. “Em Belém não só as unhas tradicionais, mas também os alongamentos de unhas tem feito a cabeça da mulherada”, conta a empreendedora, que trabalha há um pouco mais de 10 anos na área. Segundo ela, o trabalho no segmento tem gerado mais renda e é um serviço mais lucrativo para os nails designers, profissionais que se dedicam ao cuidado e embelezamento das unhas das mãos e dos pés. Eles são responsáveis por aplicar procedimentos estéticos, como esmaltação, decoração e hidratação.

“O mercado de manicure em Belém é dinâmico e crescente, especialmente devido à valorização dos cuidados com a estética pessoal”, declara Franciane Sacramento. Manicure especialista em alongamento e esmaltação em gel, ela conta que há uma forte demanda por serviços de manicure e nail design, com potencial de ganho estável, especialmente para profissionais que conseguem fidelizar clientes. “A cidade apresenta uma boa oportunidade para atuação tanto em salões quanto de forma autônoma”, afirma se referindo ao mercado em Belém.

Segundo Zilda Silva, especialista em unhas em gel e professora de cursos sobre a área no bairro do Marco, o mercado atualmente está bem concorrido. “As manicures estão mais qualificadas”, conta. Silva observa que, com ofertas de cursos em Belém e até em outros estados, elas buscam se qualificar mais e trazer novas técnicas para o mercado. Conforme Sarah Pereira, nail designer, manicure e dona de uma esmalteria no bairro da Pedreira, “o cargo de manicure é uma profissão bastante popular e que tem um presença constante no mercado da cidade.”

Oportunidades X Desafios

Nayra Tavernard destaca os ganhos e a oportunidade de carreira como pontos positivos do mercado de manicure e nail designer. “Além de poder trabalhar em salão , você pode abrir seu próprio negócio”, pontua. Quanto ao desafio do trabalho, ela cita a dificuldade de aceitação que as profissionais têm por parte da sociedade.

“Porque ainda somos vistas como mulheres que virou manicure por não ter estudado, pessoas sem futuro”, explica. Nayra defende que as profissionais do segmento devem estudar bastante para oferecer o melhor serviço para os clientes. “Conhecer a anatomia das unhas das clientes, conhecer a composição dos materiais que usamos. Isso requer muito estudo e dedicação e, principalmente, cuidado com os clientes”, afirma.

Para Franciane Sacramento, há três vantagens de trabalhar como manicure e nails designer. São elas: alta demanda, flexibilidade para atuar como autônomo ou em salões, e possibilidade de fidelização de clientes, garantindo estabilidade financeira​.

Os desafios, segundo ela, também envolvem três aspectos. São eles: alta concorrência, necessidade constante de qualificação e inovação para se destacar no mercado, e necessidade de acompanhar novas tendências e técnicas.​

“Vale a pena ser manicure se você também ama conversar com pessoas diferentes, conhecer novas histórias e ter contato com muita gente nova”, declara Sarah Pereira. Ela explica que a profissão de manicure parece ser simples aparentemente, mas que há vários riscos presentes no ambiente de trabalho.

“Entre os riscos químicos estão os produtos presentes na fabricação de esmaltes, como a acetona e outros solventes, que quando em contato frequente na pele podem causar dermatite e alergias”, revela.

Além disso, são vários fatores que fazem Sarah Pereira pensar se realmente quer trabalhar como manicure. “Infelizmente, a falta de cliente hoje em dia é frequente, ainda mais se estivermos na fase inicial (de carreira), fazendo com que pensamos em desistir da área onde tanto sonhamos”, ressalta.

Tendências do mercado para 2025

Para o próximo ano, segundo Nayra Tavernard, são as cores de esmaltes - vermelho vibrante, amarelo, tons metálicos - e os alongamentos de unhas com aspectos de mais naturais como a hiper-realista.

Já Franciane Sacramento destaca a adoção de práticas sustentáveis, como o uso de produtos ‘eco-friendly’, mercadoria que é “amigável ao meio ambiente”, livres de toxinas.

“Por exemplo, removedores de esmaltes à base de óleos vegetais e livres de acetona, além de técnicas avançadas de nail art, como esmaltes em gel e adesivos personalizados”, detalha Franciane. Para ela, a personalização dos serviços e o cuidado com a saúde das unhas também devem ganhar mais destaque em 2025.

Sarah Pereira acredita que o alongamento das unhas em gel seja uma tendência no ano que vem. “Ainda espero novas tecnologias dentro dele, que se tornou um procedimento fácil de se fazer em até questão de tempo de produção das unhas”, justifica.

Zilda Silva também cita as unhas em gel como marca do mercado para o próximo ano. Segundo ela, há dois fatores para essa tendência - a praticidade e a durabilidade desse tipo de unha.