Agências do INSS terão atendimento extra no Pará neste final semana; saiba mais

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza neste sábado (24) e domingo (25) um mutirão de atendimento presencial no Pará para antecipar perícias médicas originalmente agendadas para os dias 28, 29 e 30 de janeiro. A medida busca minimizar os impactos da paralisação dos sistemas previdenciários, que ficarão em manutenção nesse período.

Ao todo, mais de 2,2 mil vagas de perícia médica serão ofertadas em 14 Agências da Previdência Social (APS) no estado, abrangendo a Região Metropolitana de Belém e municípios do oeste e sudeste paraense. O atendimento será exclusivo para segurados que já tinham perícia marcada nas datas afetadas pela suspensão dos serviços.

Agências

Na capital, a agência Belém-Marco disponibilizará 600 vagas divididas entre os dois dias. Em Castanhal, o atendimento ocorrerá apenas no sábado, com 68 perícias. No oeste do estado, Itaituba contará com três médicos peritos para atender 136 pessoas ao longo do fim de semana, enquanto Santarém oferecerá 320 perícias, distribuídas igualmente entre sábado e domingo.

No sudeste paraense, dez unidades participarão do mutirão. As agências de Marabá, Parauapebas, Jacundá, Tucuruí, Ourilândia do Norte, São Geraldo do Araguaia, Redenção, São Félix do Xingu e São Geraldo do Araguaia abrirão nos dois dias, somando centenas de atendimentos. Já Rondon do Pará funcionará apenas no sábado, com 50 vagas.

Manutenção

As agências do INSS em todo o país estarão fechadas para atendimento presencial entre os dias 28 e 30 de janeiro, em razão de uma manutenção programada nos sistemas previdenciários da Dataprev.

Durante o período, os canais remotos — site e aplicativo Meu INSS e a central telefônica 135 — ficarão indisponíveis a partir das 19h do dia 27, com previsão de retorno no dia 31. Segundo o instituto, a paralisação é necessária para a modernização dos sistemas, com o objetivo de garantir mais segurança, estabilidade e eficiência no atendimento.

O INSS informou ainda que a antecipação das perícias não causará prejuízo financeiro aos segurados, já que a data original do agendamento será mantida para fins de pagamento dos benefícios, regra que também se aplica a aposentadorias e pensões.