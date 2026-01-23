Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Agências do INSS terão atendimento extra no Pará neste final semana; saiba mais

Na capital paraense, a agência Belém-Marco disponibilizará 600 vagas divididas entre os dois dias

O Liberal
fonte

As agências do INSS estarão fechadas entre os dias 28 e 30 de janeiro, em razão de uma manutenção programada nos sistemas (Foto: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza neste sábado (24) e domingo (25) um mutirão de atendimento presencial no Pará para antecipar perícias médicas originalmente agendadas para os dias 28, 29 e 30 de janeiro. A medida busca minimizar os impactos da paralisação dos sistemas previdenciários, que ficarão em manutenção nesse período.

Ao todo, mais de 2,2 mil vagas de perícia médica serão ofertadas em 14 Agências da Previdência Social (APS) no estado, abrangendo a Região Metropolitana de Belém e municípios do oeste e sudeste paraense. O atendimento será exclusivo para segurados que já tinham perícia marcada nas datas afetadas pela suspensão dos serviços.

VEJA MAIS 

image Golpes contra idosos: saiba identificar a fraude do falso funcionário do INSS
Criminosos têm se passado por servidores do órgão para enganar vítimas

image CPMI do INSS vai a Mendonça contra ordem de Toffoli e pedem acesso a dados sigilosos de Vorcaro
A CPMI do INSS foi criada para investigar crimes relacionados a descontos associativos ilegais em aposentadorias e também a empréstimos consignados.

Agências 

Na capital, a agência Belém-Marco disponibilizará 600 vagas divididas entre os dois dias. Em Castanhal, o atendimento ocorrerá apenas no sábado, com 68 perícias. No oeste do estado, Itaituba contará com três médicos peritos para atender 136 pessoas ao longo do fim de semana, enquanto Santarém oferecerá 320 perícias, distribuídas igualmente entre sábado e domingo.

No sudeste paraense, dez unidades participarão do mutirão. As agências de Marabá, Parauapebas, Jacundá, Tucuruí, Ourilândia do Norte, São Geraldo do Araguaia, Redenção, São Félix do Xingu e São Geraldo do Araguaia abrirão nos dois dias, somando centenas de atendimentos. Já Rondon do Pará funcionará apenas no sábado, com 50 vagas.

Manutenção

As agências do INSS em todo o país estarão fechadas para atendimento presencial entre os dias 28 e 30 de janeiro, em razão de uma manutenção programada nos sistemas previdenciários da Dataprev.

Durante o período, os canais remotos — site e aplicativo Meu INSS e a central telefônica 135 — ficarão indisponíveis a partir das 19h do dia 27, com previsão de retorno no dia 31. Segundo o instituto, a paralisação é necessária para a modernização dos sistemas, com o objetivo de garantir mais segurança, estabilidade e eficiência no atendimento.

O INSS informou ainda que a antecipação das perícias não causará prejuízo financeiro aos segurados, já que a data original do agendamento será mantida para fins de pagamento dos benefícios, regra que também se aplica a aposentadorias e pensões.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INSS

ATENDIMENTO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Imposto

Receita nega aumento de imposto para professores com novo piso

Fisco esclarece que reajuste vem acompanhado de redução de tributos

23.01.26 10h12

INSS

Agências do INSS terão atendimento extra no Pará neste final semana; saiba mais

Na capital paraense, a agência Belém-Marco disponibilizará 600 vagas divididas entre os dois dias

23.01.26 10h05

BRASIL

PF faz operação em fundo de previdência do Rio para apurar irregularidades de aportes no Master

São cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na sede do Rioprevidência e contra gestores do fundo

23.01.26 8h38

MUNDO

Trump comemora acordo sobre o TikTok nos Estados Unidos e agradece a Xi

Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que a plataforma foi responsável pelo bom desempenho que teve entre os jovens na eleição de 2024

23.01.26 7h48

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ALUGUEL MAIS CARO

Belém é a segunda capital e a quarta cidade do Brasil com maior aumento no preço do aluguel em 2025

Cidade também registrou o metro quadrado mais caro entre as capitais monitoradas, segundo dados do Índice FipeZAP.

16.01.26 8h30

QUALIDADE DE VIDA NO PARÁ

Pará tem 7 municípios com os piores índices de qualidade de vida do Brasil

Modelo de desenvolvimento pouco inclusivo, informalidade e êxodo de jovens explicam mau desempenho no IPS 2025.

17.01.26 18h00

ECONOMIA

Pix: Novas regras passam a valer a partir de fevereiro; confira quais são

s mudanças integram uma estratégia do regulador para frear o crescimento de golpes e fraudes

20.01.26 10h15

CNH mais barata

Detran Pará reduz quase pela metade valor das taxas da CNH; veja quanto fica!

Medida acompanha as regras do Programa CNH do Brasil

21.01.26 18h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda