Agência Nacional de Mineração abre 40 vagas para concurso; salários chegam a quase R$ 10 mil

A Agência Nacional de Mineração (ANM) está com inscrições abertas até o dia 10 de janeiro para o concurso público que oferta 40 vagas para o cargo de especialista em recursos minerais. Para concorrer, os candidatos precisam se cadastrar pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pagar uma taxa no valor de R$ 132.

As oportunidades são para lotação em seis estados brasileiros: São Paulo (2), Bahia (2), Mato Grosso (3), Minas Gerais (17), Pará (6) e para o Distrito Federal (10). Os interessados às vagas precisam ter graduação em geologia, engenharia, geológica, engenharia hídrica, engenharia de minas, engenharia civil, engenharia ambiental ou engenharia florestal, e que possuam registro no órgão de classe. O salário inicial é de R$ 9.909,30, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O concurso consistirá em uma prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos. A previsão é que os testes sejam realizados no dia 10 de abril de 2022, com duração máxima de cinco horas para conclusão.