Aeroporto de Salinópolis passa a ser gerido pela Infraero em parceria com o Governo do Pará

O Aeroporto de Salinópolis, situado na costa atlântica paraense e a cerca de 220 quilômetros de Belém, terá gestão da Infraero em colaboração com o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran). O contrato foi assinado nesta sexta-feira (1º).

O contrato firmado entre a Infraero e o Governo do Pará visa a operação e administração do terminal aeroportuário, para garantir a eficiência e a segurança das operações. A Infraero será responsável por uma variedade de serviços, desde a segurança aeroportuária até a gestão financeira e de tecnologia da informação.

Além das atividades essenciais de rotina, a Infraero também assumirá a operação aeroportuária, incluindo fiscalização, vistoria e inspeção, e se empenhará no desenvolvimento da área comercial, buscando otimizar contratos e explorar áreas internas e externas para fins comerciais.

VEJA MAIS

Rogério Barzellay, presidente da Infraero, destacou a importância desse contrato para fortalecer a aviação regional no Pará, ressaltando a capacidade da empresa em oferecer soluções adaptadas às necessidades de cada aeroporto.

O Aeroporto de Salinópolis, que passou por obras de reconstrução e ampliação em julho de 2021, agora conta com uma nova pista de pouso e decolagem, permitindo a operação de aeronaves para até 60 passageiros, e melhorias em suas instalações, como sala de espera, banheiros, lanchonete e salas administrativas.

A Infraero, com 50 anos de experiência, administra atualmente 29 aeroportos no país e desempenha um papel fundamental na implantação e operação da infraestrutura aeroportuária, contribuindo para o desenvolvimento da aviação civil no Brasil.