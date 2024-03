Governo lança primeiro zoneamento agrícola para cultivo do açaí e o Pará está contemplado

O cultivo do açaí, fruta de grande destaque na economia brasileira, especialmente na Amazônia, recebe impulso com o lançamento do primeiro zoneamento agrícola pelo governo federal. O documento traz uma classificação detalhada das condições ideais de solo e clima para o cultivo do fruto em sistema de irrigação, delineando as áreas mais favoráveis para investimentos nesse setor. O Pará está incluído na iniciativa.

A Embrapa, órgão referência em pesquisa agropecuária, estima que em 2010 havia cerca de 6.886 hectares de açaizeiro plantados, número que saltou para 53.374 hectares em 2022, com treze estados mantendo plantios cadastrados.

Alailson Santiago, pesquisador da Embrapa, falou ao Poder360 sobre a importância do zoneamento ao destacar que ele permite identificar não apenas as melhores regiões para o cultivo, mas também as épocas mais adequadas para o plantio, levando em conta as características climáticas, de solo e culturais. A iniciativa é apoiada por Nagib Belém, também pesquisador da Embrapa, que destaca a facilitação na obtenção de seguro em casos de eventos climáticos adversos.

Segundo dados do Ministério da Agricultura, cerca de 40% do país apresenta risco climático, sendo considerados aptos para o cultivo do açaí apenas os estados onde esse risco é inferior a 20%. As regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste e Sudeste despontam como as mais propícias para o cultivo do açaizeiro, devido às condições climáticas favoráveis.

Um dos principais desafios apontados pela Embrapa é a exigência hídrica da planta, sendo que áreas de maior risco se concentram especialmente na região Sul, onde as baixas temperaturas podem resultar no abortamento dos frutos, causando prejuízos aos produtores. Para o estabelecimento do zoneamento, foram analisados diversos elementos que influenciam diretamente na produção agrícola, tais como temperatura, precipitação pluviométrica, umidade relativa do ar, disponibilidade de água nos solos e características geográficas.

Unidades da Federação incluídas no zoneamento

Distrito Federal

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Alagoas

Bahia

Ceará

Maranhão

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

Acre

Amazonas

Amapá

Pará

Rondônia

Roraima

Tocantins

Espírito Santo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

São Paulo.