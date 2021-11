Aeroporto de Belém tem aumento de quase 10% nas operações entre setembro e outubro

Entre os meses de setembro e outubro deste ano, o Aeroporto Internacional de Belém Júlio Cézar Ribeiro registrou aumento de 9,84% na quantidade de operações de embarque e desembarque de passageiros. Enquanto em setembro o total de movimentações de aeronaves com passageiros foi de 244.909 operações registradas, em outubro o número passou para 269.003, o que significa aumento de 24.094 pousos e embarques. Os dados são da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Em comparação com o mês de outubro de 2020, quando o processo nacional de vacinação contra a covid-19 ainda não havia começado, o aumento de operações em outubro deste ano foi de 22,26%. No mesmo período do ano passado, a quantidade de embarques e desembarques foi de 220.034 por passageiro, enquanto em outubro foi de 269.003, o que representa incremento de 48.969 operações entre os dois anos.

Já entre setembro e outubro de 2020, também segundo a Infraero, houve um aumento de 49.592 operações, o que representa crescimento de 29,10%. Em setembro, a movimentação de pousos e embarques foi de 170.442 no Aeroporto Internacional de Belém, enquanto em outubro o número registrado foi de 220.034, como já dito.

Entre as companhias aéreas, o mês de outubro foi também de aumento de assentos oferecidos aos clientes. Uma das maiores empresas do setor no Brasil afirmou que o crescimento seria de 7% em número de voos em relação a setembro. “A malha aérea de outubro apresenta uma retomada significativa para alguns destinos tradicionais de turismo de lazer, especialmente no Nordeste, o que indica que o brasileiro, à medida que vê avançar a vacinação em todo o território nacional, se sente mais confiante para voltar a viajar e conhecer as belezas do país”, afirmou o gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da Companhia, Bruno Balan.

No processo de retomada do turismo brasileiro e da volta gradual das viagens corporativas, a transportadora afirmou que se apoiava “na confiança em seus protocolos de segurança praticados a bordo e nos aeroportos onde mantém operações”, afirmou a companhia.

Novos voos

Em outubro, no Pará, foi anunciado que duas cidades vão passar a ser atendidas por uma companhia que antes não oferecia voos para os territórios. Os municípios de Tucuruí e Paragominas contarão com dez novos voos semanais para Belém, a partir dos dias 22 e 23, respectivamente. Os bilhetes para os novos voos já podem ser encontrados em todos os canais da companhia.

“Estamos mais do que preparados para a retomada, que já está acontecendo e se concretiza com a abertura de novas rotas como Paragominas e Tucuruí. Ambos aeroportos estão passando por reformas para receber nossos voos e esperamos ter a confirmação de que as obras serão concluídas a tempo do início planejado para nossos voos”, comenta Vitor Silva, gerente de planejamento de malha da empresa aérea.