ADVB-PA entrega 13º Prêmio ESG Amazônia para empresas com boas práticas ambientais

Premiação será na próxima quarta-feira (27) em Belém

Prêmio ESG Amazônia valoriza iniciativas que contribuem para um modelo de desenvolvimento mais sustentável no Pará (Foto: Bruno Cecim / Agência Pará)

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – Seção Pará (ADVB-PA) vai promover a cerimônia de entrega do 13º Prêmio ESG Amazônia às empresas e instituições que se destacaram por suas práticas em responsabilidade social, ambiental e de governança (ESG). ESG é a sigla, em inglês, para Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança).

O evento será, às 18h, da próxima quarta-feira, no Auditório Senai Getúlio Vargas, na travessa Barão do Triunfo, 2806, no bairro do Marco, em Belém. O Prêmio ESG Amazônia valoriza iniciativas transformadoras que contribuem para um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Nesta edição, serão reconhecidos projetos nas categorias Social, Ambiental, Governança e também no Destaque ESG, que premia organizações de excelência simultânea nas três dimensões. 

Consolidado como uma das principais premiações da região Norte, o Prêmio ESG Amazônia acontece em um momento estratégico, em Belém, com a COP-30 prevista para novembro na cidade, o que reforça a importância de dar visibilidade a empresas que estão protagonizando soluções sustentáveis e inovadoras na Amazônia.

Para o presidente da ADVB-PA, Leandro Daher, reconhecer as organizações que já estão implementando práticas consistentes de ESG é um passo fundamental para fortalecer o papel da região no debate global sobre sustentabilidade. “Vamos premiar empresas e instituições que já estão transformando a realidade da Amazônia com projetos concretos”, disse ele.

"O Prêmio ESG Amazônia é mais do que um reconhecimento, é um estímulo para que outras iniciativas surjam, provando que é possível unir crescimento econômico, preservação ambiental e impacto social positivo”, acrescentou Leandro Daher.
 

SERVIÇO:

13º Prêmio ESG Amazônia – Cerimônia de Premiação
Data: 27 de agosto (quarta-feira)
Horário: 18h
Local: Auditório Senai Getúlio Vargas, na travessa Barão do Triunfo, 2806, no Marco, em Belém.

panorama

economia

advpa

prêmio esg amazônia
