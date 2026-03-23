Acordo UE-Mercosul será aplicado provisoriamente a partir de 1º de maio
Anúncio foi feito pela Comissão Europeia, nesta segunda-feira
O acordo comercial entre a União Europeia (UE) e os países do Mercosul será aplicado provisoriamente a partir de 1º de maio, anunciou a Comissão Europeia nesta segunda-feira, dia 23.
Em janeiro passado, o Parlamento Europeu solicitou aos tribunais que verificassem a legalidade do acordo de livre comércio entre o bloco europeu e o Mercosul, composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
Entretanto, a Comissão Europeia optou por aplicar o acordo provisoriamente, uma medida fortemente criticada pelo setor agrícola francês, mas apoiada pelos governos da Alemanha e da Espanha.
