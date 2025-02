Acompanhante hospitalar: uma nova oportunidade de empreender

Empreender é o caminho que muitos paraenses decidem seguir para garantir a renda mensal. Entre as opções existentes, trabalhar como acompanhante hospitalar é uma opção não tão conhecida entre os micro empreendedores. Com uma renda que varia, em média, entre R$150 e R$300 por plantão, a profissão não exige formação em enfermagem, porém a qualificação é essencial para aqueles que desejam se destacar na área.

Segundo o gerente da agência metropolitana do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Pará, Igo Silva, um dos fatores que contribuem para o crescimento desse exercício é o aumento da expectativa de vida. “Ele [o setor] tem uma tendência interessante de crescimento, haja vista que mais pessoas estão ficando mais velhas, estão vivendo mais, estão vivendo melhor, mas eventualmente vão precisar de um apoio para que não fique só e que realmente possam ter um cuidado um pouco mais aproximado”, esclarece.

Para trabalhar como acompanhante hospitalar não é requerido curso em enfermagem, no entanto, apesar de não haver exigência, é aconselhável que o profissional se especialize na área para que possa oferecer um serviço adequado. “Quanto mais se especializa, quanto mais busca a educação, a pessoa vai ter oportunidade de prestar mais serviços, de aprimorar, de fazer um serviço talvez com nível de complexidade um pouco maior. Então, nesse sentido, ela agrega inclusive mais valor quanto mais se capacitar”, explica o gerente do Sebrae no Pará, Igo Silva.

O limite de faturamento para um microempreendedor é de até R$6.750,00 por mês. Para aqueles que trabalham na área de acompanhante hospitalar os lucros podem variar de acordo com a demanda e tipos de serviço. O gerente da agência metropolitana do Sebrae explica que nessa área há diversas formas de se cobrar pelo serviço: por hora, por tempo ou por tipo de atividade. “É uma variação grande, mas dá para tirar um bom recurso, visto os preços que a gente avalia no mercado”, acrescenta.

Para se formalizar como microempreendedor individual, programa de formalização simplificada que possibilita credibilidade fiscal e segurança, é preciso ter acesso à plataforma do Governo Federal e estar com o nível de confiabilidade prata ou ouro, um sistema de segurança que o Governo Federal utiliza. Com esse nível de confiabilidade, o cidadão consegue acessar o portal do empreendedor onde está disponível o processo de inscrição de forma gratuita.

“É muito importante que a pessoa tenha também cuidado com o negócio, entender que ela é uma empresa, que apesar de ser um porte pequeno, tem um empreendimento. E esse empreendimento, como todo e qualquer empreendimento, tem que pensar na gestão, tem que pensar no planejamento, tem que fazer uma boa organização dos processos porque tem que pensar no tempo, na logística”, aconselha Igo Silva, gerente da agência metropolitana do Sebrae no Pará.

Atuação

O acompanhante hospitalar é responsável por monitorar o tratamento do paciente durante o período de internação, ao acompanhar em exames, estar presente durante o boletim médico, repassar informações fidedignas aos familiares do paciente, auxiliar na recuperação de procedimentos cirúrgicos, entre outras atividades.

A enfermeira, especialista em terapia intensiva, Elzianne de Souza, explica que é importante para o acompanhante hospitalar estar em constante atualização dos procedimentos médicos e suas modernizações, pois cada paciente possui suas especificações. “Devemos ter consciência que estamos trabalhando com vidas, logo a humanização deve estar em primeiro lugar. Acredito que seja necessário dominar uma boa comunicação, pois a replicação das informações do cuidado com a família contratante é essencial, não esquecendo os preceitos éticos e legais”, esclarece a enfermeira.