Ação cadastra moradores do Guamá em vagas de emprego

Nesta semana, a Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) realizou o cadastro e mapeamento de vagas de emprego para moradores do bairro do Guamá, por meio do programa Territórios pela Paz (TerPaz).

Durante todos os dias foram ofertadas 40 fichas de cadastro. Para José Carlos, de 26, a iniciativa ajuda muitos moradores que estão em busca de uma oportunidade de trabalho e que residem em bairros periféricos.

"Eu acho muito importante essa ação, pois vejo muitas pessoas em meu bairro que, assim como eu, estão precisando de emprego. Fico muito feliz quando me deparo com ações iguais a esta, ainda mais ocorrendo aqui perto de onde moro", afirma o morador,

A gerente de Intermediação de Mão de Obra da Seaster, Maura Resende, revela que a ação também acontecerá em outros bairros de Belém, e busca facilitar o acesso às vagas de emprego em cada uma destas regiões.

“O trabalhador é cadastrado dentro de seu próprio território e encaminhado para vagas de emprego em sua região, seu bairro. Isto é uma característica muito importante desta ação: realizar o mapeamento e encaminhamento destas pessoas em seus próprios territórios, promovendo, assim, o fortalecimento destas comunidades através da geração de emprego e renda.