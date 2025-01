Abrasel registra aumento de 112% no número de associados

O número de associados que passaram a fazer parte da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Pará (Abrasel-PA) teve um crescimento. De acordo com dados da entidade, essa quantidade aumentou em 112%: em 2023, eram 89 e, em 2024, passou para 198. O movimento é puxado pelas expectativas dos empresários com a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada em Belém este ano, e todas as oportunidades de negócios que estão sendo esperadas.

Para este ano, a quantidade de associados da Abrasel-PA também deve aumentar. O setor pode chegar a 500 membros. A entidade aposta em cardápios e bebidas regionais para atrair o público, que, nos meses que antecedem a COP 30, já começam a ser mais volumosos na capital paraense - devido aos eventos que preparam a cidade para o encontro global. Por isso, os empresários do ramo buscam capacitações técnicas, maiores trocas de experiências e investimentos.

Herança da pandemia

Rafael Menezes, presidente da Abrasel-PA, explica que o setor passa por um período de mudança justificado pelo fim da pandemia da covid-19 e o início das movimentações da Conferência. Por isso, as associações devem ser impulsionadas. “Nossas ações estão focadas em aumentar essa base e muitos desses empresários procuram a gente por conta da COP, dos eventos preparativos que a gente está fazendo, cursos, troca de boas práticas… Tudo isso deixa a jornada empreendedora um pouco menos difícil”.

“A gente tem um cenário e ele é muito desafiador. Estamos passando por um período ainda de recuperação da pandemia. A gente tem uma pesquisa de conjuntura econômica, feita mensalmente, que mostra que ainda estamos nesse período. Nossas margens estão cada vez mais apertadas. Observamos, também, que o número de estabelecimentos que estão fechando, ou estáveis, ou no prejuízo, ainda é muito grande. Nosso nível de endividamento ainda é alto”, completa Menezes.

O cenário desafiador descrito pela Abrasel-PA e, ainda assim, as chances que podem surgir em 2025 são o motor das associações. “Essa situação fez com que os empresários procurassem uma entidade representativa, como a Abrasel, para poder os munir de informações, ir atrás de tendências, boas práticas e tudo que a gente oferece. No ano que passou, nós conseguimos dobrar a quantidade de associados. É um trabalho que não é fácil, é desafiador, mas nossas ações estão voltadas para desenvolver o setor”, destaca Rafael.

Economia regional está aquecida, diz Abrasel

As projeções econômicas para 2025 são as melhores. O presidente da Abrasel-PA afirma que já é possível notar um aumento de faturamento. “Porque estamos recebendo muitos turistas. A economia regional está aquecida, já vem sofrendo esse processo e isso se reflete no resultado de bares e restaurantes. Nós percebemos que a nossa gastronomia paraense está muito em alta. O turista que vem aqui quer provar nossos peixes amazônicos, nossa comida típica, ter essas vivências e experiências dentro dos nossos restaurantes”, finaliza.