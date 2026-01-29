Capa Jornal Amazônia
'A inteligência artificial é uma aliada, não uma substituta', afirma Luciene Lobo

Convidada do LibTalks desta semana, produtora audiovisual e estrategista de marketing criativo defende o uso da tecnologia como apoio aos processos de trabalho

Maycon Marte
fonte

Produtora defende IA no mercado de maneira positiva (Thiago Gomes | O Liberal)

Convidada do LibTalks desta semana, Luciene Lobo, produtora audiovisual, criadora de conteúdo e estrategista de marketing criativo, avalia que a inteligência artificial deve ser utilizada como uma ferramenta de apoio ao trabalho humano, sem substituir o pensamento crítico e a sensibilidade profissional. O bate-papo desta semana também tem a presença de Jorge Auad, empresário, consultor e CEO do Grupo VanguardIA, e aborda os impactos da tecnologia no mercado de trabalho.

À frente da Loba Criativa, Luciene atua na criação de conteúdos para redes sociais, com foco em estratégias que conectam pessoas, marcas e especialistas aos seus públicos. Ela também é professora na Escola de Comunicação Papa Francisco e utiliza a inteligência artificial como aliada em etapas do planejamento, organização e produção de conteúdo.

Segundo a profissional, a IA contribui para otimizar processos e ampliar possibilidades no trabalho com tecnologia e marketing digital, mas não substitui competências humanas essenciais.

“A inteligência artificial é usada como uma ferramenta, mas nunca como algo definitivo. Ela é uma aliada ao meu trabalho e ajuda como conexão para as minhas especialidades”, afirma.

Luciene destaca que aspectos como sensibilidade, percepção e interpretação seguem sendo centrais, especialmente no audiovisual e na comunicação estratégica, áreas em que a conexão humana é determinante para o resultado.

Transformações no mercado de trabalho

Ao analisar os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho, Luciene avalia que o avanço tecnológico representa uma transformação estrutural nas formas de produzir e se comunicar, exigindo adaptação contínua dos profissionais.

“A inteligência artificial é uma ferramenta para nos ajudar. É uma virada tecnológica, e o ser humano vai utilizar cada vez mais esses recursos para evoluir”, destaca.

Para a produtora, a incorporação da tecnologia tende a redefinir processos e rotinas, ampliando a necessidade de qualificação, criatividade e pensamento estratégico.

