'A gente já perdeu dez anos', diz presidente da Petrobras sobre Margem Equatorial

Magda Chambriard, presidente da Petrobras, criticou a demora do Ibama em autorizar a exploração de petróleo na Margem Equatorial, destacada como o novo "pré-sal". “A gente já perdeu dez anos”, lamentou Chambriard, ao lembrar que a licitação para explorar a região se deu em 2013. O potencial de exploração na região, incluindo a foz do Rio Amazonas, preocupa os ambientalistas devido aos possíveis danos. As informações são da Agência Brasil.

Essas declarações foram feitas durante o FII Priority Summit, um evento patrocinado pelo governo da Arábia Saudita, no qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também defendeu a exploração de petróleo na Margem Equatorial. O CNPE, órgão consultivo do Presidente da República para políticas energéticas, será o próximo palco para discussões sobre o tema.

Chambriard destacou que a Petrobras possui autorização para perfurações no litoral do Rio Grande do Norte, mas enfrenta recusas para avançar nas partes mais ao norte. Ela questionou se essa recusa é resultado de incompetência das operadoras, transcendendo a discussão técnica.

Presidente da Petrobras fala em "segurança nacional"

A presidente da estatal adiantou planos para uma reunião com o CNPE para apresentar a segurança e excelência na produção de petróleo, respeitando o ambiente e as comunidades afetadas. Ela enfatizou que a empresa tem reduzido a emissão de gases do efeito estufa e está investindo em descarbonização, sendo pioneira em renováveis.

Chambriard ressaltou a importância estratégica da exploração na margem equatorial como uma questão de segurança nacional. Ela acredita que o licenciamento deve ser alcançado por meio de convencimento e esclarecimento, e não descarta a possibilidade de reversão de decisões técnicas.