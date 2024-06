Lula defende exploração na Margem Equatorial em fórum de investimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em discurso no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (12/06), reiterou seu apoio à exploração de petróleo na Margem Equatorial brasileira, que abrange o Pará, destacando o potencial para impulsionar o desenvolvimento econômico do país. Lula enfatizou o compromisso com práticas ambientalmente sustentáveis, mas afirmou que o Brasil não pode perder oportunidades de crescimento.

O evento, intitulado Fórum de Investimentos Prioridade 2024 e organizado pelo Instituto da Iniciativa de Investimentos Futuros (FII Institute) da Arábia Saudita, contou com a presença de autoridades públicas, investidores e líderes empresariais, incluindo a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

A Margem Equatorial, considerada uma possível nova fronteira petrolífera, abrange uma vasta área que se estende do Rio Grande do Norte ao Amapá, englobando diversas bacias hidrográficas. No entanto, a exploração da região enfrenta oposição de grupos ambientalistas e críticas internacionais devido aos possíveis impactos ambientais.

"Guiana está explorando", afirma Lula

Lula reconheceu a necessidade de um debate técnico sobre o assunto e assegurou que a questão ambiental será tratada com seriedade. “Nós temos um debate técnico que tem que ser feito. O problema é que no Brasil tudo é polemizado. Você tem petróleo em um lugar, a Guiana está explorando, Suriname está explorando, Trinidad e Tobago explora, você vai deixar o seu sem explorar? Então, o que nós precisamos é garantir que a questão ambiental será levada 100% a sério. Então, isso nós vamos garantir e, por isso, vamos conversar muito sobre isso”, afirmou Lula.

Em seu discurso, o presidente brasileiro agradeceu à Arábia Saudita pela organização do fórum e ressaltou o potencial de cooperação entre os dois países. Ele também afirmou o compromisso do Brasil com a estabilidade política, jurídica e econômica, buscando atrair investimentos e promover o crescimento sustentável.