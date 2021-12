Irregularidades: 24 marcas de azeite de oliva são suspensas no país; veja lista

Uma operação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) resultou na suspensão da venda de 24 marcas de azeite de oliva no país. Foram encontradas irregularidades como produtos sem registro, fraudados, clandestinos e contrabandeados. As informações são do portal G1 Nacional.

No total, 151.449 garrafas foram retiradas de circulação em supermercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Paraná e Santa Catarina. Além disso, três fábricas clandestinas que envasam azeite foram descobertas. Os produtos nada mais eram que misturas de óleos vegetais de procedência desconhecida.

Após a constatação de adulteração, o registro de uma fábrica no interior de São Paulo também foi suspenso. Segundo o Ministério da Agricultura, o azeite é o segundo produto alimentar mais fraudado do mundo, atrás apenas do pescado.

Confira a lista de marcas suspensas:

- Alcazar

- Alentejano

- Anna

- Barcelona

- Vitrais

- Castelo dos Mouros

- Coroa Real

- Da Oliva

- Del Toro

- Do Chefe

- Épico

- Fazenda Herdade

- Figueira do Foz

- llha da Madeira

- Monsanto

- Monte Ruivo

- Porto Galo

- Porto Real

- Quinta da Beira

- Quinta da Regaleira

- Torre Galiza

- Tradição

- Tradição Brasileira

- Valle Viejo

Resposta

O dono da Valle Viejo, Robson de Freitas, afirmou que as garrafas de azeite apreendidas com o nome da marca não foram fabricadas pela empresa e que, na verdade, tratam-se de uma falsificação do produto.

"O Ministério apreendeu uma carreta, levou para a análise e constatou que o produto era falsificado. É uma marca similar à nossa. Nós temos nosso registro todo correto e já entramos na Justiça para ratificar a denúncia", afirmou Freitas.