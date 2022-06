13 concursos públicos estão previstos ou aguardam autorização do governo

Pelo menos 13 concursos públicos com vagas para o Pará já estão autorizados ou previstos, com um total de 7.515 postos de trabalho a serem preenchidos em todo o Brasil. O concurso do Banco Central do Brasil, por exemplo, já conta com pedido de autorização encaminhado para o Ministério da Economia. A solicitação visa preencher 245 postos, para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam entre R$7.741,31 e R$ 21.472,49. 30 vagas são para pessoas com ensino médio completo. Entre as 215 vagas restantes, 200 são para o posto de analista e 15 para o cargo de procurador. Servidores da instituição realizaram diversos atos e greves nos últimos dois anos para reiterar a urgência da aprovação do concurso público para o Banco Central. Segundo levantamento, as 245 vagas previstas correspondem a apenas 8% do déficit atual de servidores na instituição.

Outro concurso com pedido já encaminhado para o Ministério da Economia é o da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que prevê o preenchimento de 109 vagas. As opções são para cargos com exigência de ensino médio e nível superior. 21 vagas são para a carreira de técnico administrativo, 37 para técnico em regulação de serviços de transportes aquaviários, 10 para analista administrativo e 41 para especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários. Os salários iniciais vigentes correspondem a R$ 7.474,67 para técnico administrativo, R$ 7.846,37 para técnico em regulação, R$ 14.265,57 para analista e R$ 15.516,12 para especialista. A Agência Nacional da Transportes Terrestres também está na mesma situação, aguardando autorização para realizar concurso que deve preencher 362 vagas, sendo 268 para nível médio e 98 para nível superior. Os salários variam entre R$ 7.474,67 e R$ 15.516,12.

Já o concurso da Defensoria Pública da União segue em pauta e deve ocorrer em 2023. O projeto de lei 7922/14, cria 810 vagas para a instituição, sendo 401 delas para o cargo de técnico da defensoria, com exigência de ensino médio, e 410 para analista, com necessidade de nível superior. O projeto já foi aprovado no Congresso Nacional no dia 17 de maio e aguarda sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os salários variam entre R$4.363,94 e R$ 7.323,60. Também para 2023 está previsto o concurso da Advocacia Geral da União, com o objetivo de preencher 300 vagas de advogado da união, procurador federal e procurador geral da fazenda nacional. Todos os cargos exigem diploma de ensino superior no curso de direito e dois anos de experiência jurídica, como salários iniciais que variam entre R$17.330,33 e R$19.655,67. Inicialmente, o procurador da Fazenda Nacional, Jurandi Ferreira, divulgou por meio de redes sociais a abertura de processo para a seleção de 200 vagas. Porém, um levantamento do Ministério da Economia prevê 804 aposentadorias no órgão até 2024, o que justifica o aumento no número de vagas disponíveis para o concurso.

Autorizado no último dia 13 de junho, o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social deve ter banca organizadora definida nos próximos 60 dias e contará com 1.000 vagas disponíveis para cargos técnicos, todas com exigência de ensino médio.A remuneração inicial da categoria é de R$ 6.500, além de auxílio-alimentação de R$ 458. A publicação do edital deve ocorrer até dezembro.

Há ainda vagas previstas para órgão regionais: o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev) está na segunda fase da licitação que irá definir a banca organizadora. A expectativa é de que 21 vagas sejam oferecidas, sendo 11 para cargos com exigência de ensino médio e dez para nível superior, além de formar cadastro reserva de pessoal. As remunerações iniciais variam de R$ 1.364,65 a R$ 4.245,29. Já a Fundação Socioeducativa do Pará contará com uma oferta de 67 vagas, distribuídas em cargos de nível médio e superior. No último dia 1º de junho foi divulgado o resultado da primeira etapa de licitação da banca organizadora do certame. A remuneração para os cargos de nível médio é de R$ 1.167,95, enquanto para nível superior é de R$ 3.345,14. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará também deve realizar concurso público, mas o processo licitatório para escolher a banca responsável pela prova ainda não iniciou.

Segundo o professor Manoel Agapito, que atua com cursos preparatórios para concursos públicos, é importante elaborar um material-base para os estudos, que inclui cadernos, apostilas, planilhas virtuais e similares. O objetivo é fazer com que o candidato possa focar no aprendizado e consolidação do conhecimento. "Minha dica é começar ler artigos de lei dos principais códigos e legislações que são mais cobradas em concurso público, como as legislações da área que vai prestar o concurso, noções direito constitucional, noções do regime único dos servidores do Estado. É de extrema importância para o sucesso da aprovação a leitura diária da lei", aconselha ele, que também destaca a importância da realização de provas simuladas e questões objetivas, bem como o hábito da revisão.