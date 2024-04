Geração Z, Millennials ou Baby Boomers? Conheça as gerações e saiba qual a sua

Para compreender melhor as fases da existência humana a partir dos anos 1940, foram definidas as gerações. Chamadas de Geração Z, Millennials ou Baby Boomers, todas possuem características específicas e diferentes comportamentos, visto que se se desenvolveram em contextos distintos. Além das três primeiras, também há a Geração X e a Geração Alpha - a mais recente de todas. Entenda as diferenças e saiba qual é a sua geração.

Conheça a Geração Alpha

Aqueles que nasceram após 2010 são classificados como Geração Alpha. Essa é a segunda geração de nativos digitais, sendo 100% imersa nessa onda tecnológica.

Mais costume com a internet e alta habilidade de manuseio de tecnologias recentes são algumas das características desse público. Além disso, também há entre a Geração Alpha muitos questionamentos sobre o mundo e universo, hiperconexão e maior versatilidade.

Conheça a Geração Z

Os nascidos entre 1995 e 2009 são chamados de Geração Z. Ela é classificada como a primeira de nativos digitais, o que significa que já nasceram conectados à internet e demais tecnologias.

Entre as características dessa geração, está a capacidade de atuar em multitarefas, agilidade e facilidade no aprendizado, além de grande responsabilidade social e desapego a barreiras geográficas. Como nasceram em um mundo tecnológico, os membros da Geração Z costumam ser inovadores e criativos.

Conheça os Millennials ou Geração Y

Entre 1984 e 1995, nasceram os Millennials - ou a Geração Y. Antes da Geração Z, essa acompanhou o desenvolvimento tecnológico e a popularização da internet no mundo.

Devido à evolução da tecnologia, os Millennials são, normalmente, imediatistas e, assim como a Geração Z, multitarefas. Outras características são a fácil adaptação, alta flexibilidade e dinamismo.

Conheça a Geração X

Aqueles que nasceram entre 1964 e 1983 são conhecidos como Geração X. Nesse período com questionamento de valores e busca por direitos, surgiu o movimento hippie e aconteceu a ditadura militar no Brasil.

Entre as características que marcam a Geração X, que também viveu o surgimento de computadores e videogames, estão a busca por estabilidade, equilíbrio entre vida profissional e pessoal e procura por interesses pessoais.

Conheça os Baby Boomers

De 1946 a 1954, os Baby Boomers nasceram. O nome dessa geração vem do boom (”explosão”, aumento) do número de bebês nascidos após a Segunda Guerra Mundial.

Devido ao apoio que essas pessoas forneceram aos seus países no pós-guerra, os chamados Baby Boomers costumam ser pessoas disciplinadas e estáveis, que buscam segurança no trabalho, na carreira e na vida pessoal.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)