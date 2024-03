Geração Z segue no Facebook por dinheiro; entenda

Com a popularização de redes sociais focadas em vídeo, como o TikTok e o Instagram, o feed de registros do Facebook perdeu a popularidade entre a Geração Z, no entanto, a rede social resgata os mais jovens com a seção do Marketplace.

Utilizado, em sua maioria, como um bazar e vendas de segunda mão anunciados direto no Facebook, o Marketplace tem ganhado cada vez mais espaço entre os que procuram economizar ou fazer uma grana extra. É o que diz uma reportagem feita pelo The New York Times.

Com mais de um bilhão de usuários ativos, o espaço foi lançado em 2016 para suprir uma demanda de vendas presente na própria rede. Desse modo, o recurso surgiu para facilitar todo o processo de compra e venda, desde a publicação de um anúncio até o fechamento do negócio.

Para Yoo-Kyoung Seock, professora de têxteis, marketing e interiores na Universidade de Geórgia, e estuda o comportamento do consumidor entre a Geração Z e millennials, "o Facebook Marketplace é frequentemente chamado de bazar da internet por ser equivalente ao eBay e Craigslist".

Para a especialista, o sucesso da plataforma se deve à confiança que os usuários depositam no sistema, vinculado ao login do Facebook. Além da comunicação fácil entre as partes, o uso do Marketplace também é gratuito, o que atrai mais usuários que amam 'garimpar' o espaço atrás de economia.

“Os jovens, incluindo estudantes e jovens profissionais, estão cada vez mais atraídos por bens usados”, resume Seock.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com