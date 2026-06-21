'Zero arrependimento', diz Andreas Kisser sobre fim do Sepultura
Encerrar um projeto que fez parte da história da música brasileira pode até ser uma decisão difícil, mas, no caso do Sepultura, é acertada, na opinião de Andreas Kisser. A afirmação foi realizada no mesmo fim de semana da apresentação do grupo brasileiro no Rock in Rio Lisboa.
A banda teve uma sólida carreira internacional e atualmente faz sua turnê de despedida, Celebrating Life Through Death, na Europa.
"Não adianta falarmos 'agora está legal, vamos continuar'. Estaríamos enganando os fãs", disse o guitarrista, em coletiva de imprensa realizada no festival em Portugal. "Estamos muito tranquilos e com zero arrependimento. Trabalhamos muito duro para que pudesse acontecer dessa forma."
Andreas Kisser ainda disse que "prefere não ficar pensando" no cenário do rock atual e em projetos dos irmãos Cavalera, fundadores da banda, com músicas do Sepultura. "O legado é você que escolhe, guarda ou leva para a frente. Por exemplo, o Motörhead, para mim, vai estar vivo pelo resto da minha vida. A banda não existe mais, mas, para mim, não morreu. O legado vai ficar comigo."
O músico também avalia que o Sepultura conseguiu manter a "integridade artística" ao longo do tempo, mesmo com pressões para incluir gêneros em alta nas músicas do grupo. "Muita gente orienta: 'Faz uma coisa mais pop, vai pro sertanejo, faz uma grana, depois você faz rock'. Nunca ouvimos isso porque nunca fizemos nenhuma concessão artística e não tivemos medo de chamar Carlinhos Brown para tocar berimbau em Roots, por exemplo", comentou.
É dia de rock em Lisboa
Neste domingo, 21, o Rock in Rio Lisboa tem o "dia do rock" com shows da banda brasileira e do Linkin Park, entre outros artistas.
O Sepultura também se apresenta no Rock in Rio em setembro e faz o show derradeiro em novembro, em São Paulo.
*A repórter viajou a convite do Rock in Rio
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