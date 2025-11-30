Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Zé Vaqueiro e Ingra Soares anunciam fim do casamento: 'Não é uma decisão fácil'

O cantor e a influenciadora são pais de Daniel, de 5 anos, e de Arthur

Estadão Conteúdo
fonte

Ingra faz declaração de amor a Zè Vaqueiro (Reprodução Instagram)

Zé Vaqueiro e Ingra Soares anunciaram neste domingo, 30, o fim do casamento. Nas redes sociais, eles compartilharam o mesmo comunicado e pediram respeito à decisão. "Quero comunicar, com respeito e transparência, que nossa relação chegou ao fim. Decidimos seguir caminhos diferentes", diz a nota.

O texto informa que a decisão foi um desafio após seis anos de relacionamento e que, neste momento, os corações de Zé e Ingra "pedem direções distintas". "Essa não é uma decisão fácil, e dói, porque vivemos uma história linda, construída do zero, com muito amor, entrega e verdade", diz o texto. "Por isso, pedimos de coração que todos respeitem esse processo. Respeitem nosso tempo, nosso espaço e nossa forma de sentir. Obrigada."

O cantor e a influenciadora são pais de Daniel, de 5 anos, e de Arthur, que nasceu com síndrome de Patau, uma malformação congênita, e morreu aos 11 meses, em julho de 2024. Ingra também é mãe de Nicolly, de 15 anos, de um relacionamento anterior.

CASAMENTO/ZÉ VAQUEIRO/INGRA SOARES/FIM
Cultura
