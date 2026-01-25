Capa Jornal Amazônia
Zé Felipe fala sobre o motivo do término com Ana Castela

Estadão Conteúdo

O cantor Zé Felipe falou sobre o fim de seu relacionamento com Ana Castela durante uma apresentação em Quirinópolis, Goiás.

"Foi mais pela distância mesmo, pelo momento da carreira", disse Zé Felipe ao ser questionado sobre o motivo do término do relacionamento com a boiadeira.

"A Ana faz muitos shows por mês, eu também, graças a Deus, trabalho muito, então os momentos de se ver são muito poucos. Eu sou muito intenso em tudo que eu faço na minha vida, então acho que foi mais por distância mesmo", explicou ao jornalista Cristian Gomes, da Goiás TV.

O filho de Leonardo disse ainda que os dois se falam todos os dias. "A Ana mora no meu coração. A minha família ama a Ana. Não é porque largou que é inimigo", afirmou.

Zé Felipe foi questionado ainda sobre uma possível volta com a cantora: "Ah, tudo é possível. É possível a gente morrer daqui a meia hora, por que não pode voltar com a ex?", brincou.

Ana Castela e Zé Felipe anunciaram o fim do namoro em 29 de dezembro, dias após a cantora e sua família passarem o Natal na casa de Leonardo.

música/zé felipe/ana castela/térnimo
Cultura
