Zé de Abreu: 'Parabéns ao presidente Joe Biden, do real presidente do Brasil'

O ator Zé de Abreu usou as redes sociais neste sábado, 7, para parabenizar o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. No detalhe, escreveu no Twitter que ele era o "real presidente do Brasil".

Em 2019, Zé de Abreu se autoproclamou no cargo. Na época, um vídeo em que ele aparece recebido por uma multidão em um aeroporto viralizou e virou meme.

Em tom de brincadeira, o ator marcou o perfil oficial de Biden na publicação. Até o fechamento desta matéria, Jair Bolsonaro ainda não havia se pronunciado a respeito do resultado das urnas americanas.

"Parabéns ao presidente Joe Biden, do real presidente do Brasil, José de Abreu!", escreveu ele, em inglês.

Na sequência, a publicação do ator foi respondida por um perfil fake do democrata americano, intitulado 'Joe Binden', com um erro proposital no sobrenome do novo presidente dos Estados Unidos.

"Obrigado, Sr. Presidente José de Abreu. Espero que tenhamos uma nova e boa relação com o Brasil", diz a publicação. Zé de Abreu se divertiu e

.