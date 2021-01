Yuri Guedelha lança 'Saudade, Rainha' para homenagear Cleide Moraes

Ao som do bolero, o músico paraense Yuri Guedelha resolveu homenagear a amiga Cleide Moraes, que morreu em julho do ano passado em acidente de carro, com a música "Saudade, rainha", uma canção envolvente que fala de saudade e da importância da artista para a música paraense. E para a homenagem ser completa, o músico ainda convidou a filha de Cleide Moraes, Brenda Moraes, para fazer a participação na interpretação. Quem quiser conferir a música e o clipe é só conferir nas plataformas digitais.

Yuri Guedelha, autor da canção, disse que ficou muito chocado ao receber a notícia da morte de Cleide Moraes, no dia 26 de julho do ano passado. Ele disse que ficou sem acreditar, já que eles tinham uma amizade de um longo tempo e sempre estavam em contato. "Foi uma morte brutal e fiquei com aquilo na cabeça. Logo veio aquela vontade de fazer a música e em duas semanas após a morte dela, a música 'saudade, rainha' já estava pronta", disse Guedelha.

Nesse processo de composição, Yuri conversou com a Brenda e com artistas próximos de Cleide para saber como ela montava os repertórios para os shows e quais eram as músicas preferidas da rainha da saudade. E "Gostoso Demais" do Dominguinhos estava entre as preferidas da artista.

"Na primeira parte da música eu falo da saudade e da importância dela para a cultura paraense. No final da canção eu faço essa homenagem com a música do Dominguinhos", fala Yuri sobre o processo de composição. O músico e compositor disse que sua amizade com Cleide Moraes era antiga e que sempre que ele a chamava para participações em seus shows ela estava disponível para contribuir e mostrar o seu talento ao público.

"Ela era o tipo de pessoa que eu podia contar sempre, estava sempre pronta para cantar e nos alegrar com seu talento", destacou.

Além da música, Guedelha também resolveu registrar o momento da gravação ao lado de Brenda Moraes e transformar em clipe. "É uma forma de ter esse material registrado também com imagens. É algo simples, mas de muita importância para nós", completou o artista.

Brenda Moraes disse que ficou bastante emocionada com o convite, pois nunca cantou profissionalmente, apenas por descontração junto com a mãe. "A minha relação com a música é de família, mas sempre encarei como algo para me divertir. A minha mãe sempre quis que eu cantasse de modo profissional, mas quis seguir outros caminhos. Me formei, sou professora e dou aula na rede pública", explica Brenda.

Mas com a morte da mãe, Brenda diz que o sentimento de saudade acabou ascendendo a vontade de realizar o desejo de Cleide Moraes. "Quando o Yuri me chamou para fazer essa participação eu fiquei muito emocionada e agradecida pelo entusiasmo dele. Ele acabou me convencendo e aceitei participar, pois além da música ser muito bonita é uma forma de me sentir próxima dela (Cleide Moraes)", explica Brenda.

A partir desse convite, Brenda já deu os primeiros passos na carreira de artistas com quem vai dividir o tempo com as salas de aula. "Decidi que vou realizar o desejo da minha mãe, pois foi algo que ele sempre quis. E depois da morte dela vários amigos e fãs dela fizeram esse pedido. Eu vejo que é uma forma de dar continuidade ao legado de alegria e felicidade que ela passava ao público", completou Brenda Moraes.

A rainha da saudade

Cleide Moraes morreu no dia 26 de julho de 2020. Ela estava na estrada de Mosqueiro, após fazer um show em Icoaraci, inclusive o primeiro show após passar quatro meses longe dos palcos em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Nesse dia, após o show de Icoaraci seguia para sua casa em Mosqueiro, onde pretendia ficar com a família para descansar.

Já no quilômetro 9 da rodovia Pa-391 o carro que ela estava colidiu com outro veículo. Ela ainda chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Várias personalidades paraenses se pronunciaram e lamentaram a morte da artista, que já trilhava mais de 40 anos na música.

Cleide Moraes era conhecida por cantar músicas boleros e músicas românticas. Durante a carreira ganhou prêmios e cantou com grandes nomes como José Augusto.