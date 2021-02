Youtuber paraense, Leona VIngativa, é lembrada no BBB 21; veja o vídeo

O Boninho pode até ter "esquecido" do Pará na hora de escolher os selecionados para o elenco do Big Brother Brasil deste ano, mas a verdade é que, de alguma forma, o Estado é sempre lembrado no reality show da Globo.

No sábado (13), Camilla de Lucas, conversando com Gilberto, relembrou o bordão da artista paraense Leona Vingativa, veja:

Confira a íntegra do bordão que Camilla de Lucas não lembrou:

"Meu nome é Nati Natini Natili Lohana Savic de Albuquerque Pampic de La Tustuane de Bolda, mais conhecida como Danusa Deise Medly Leona Meiry Cibele de Bolda de Gasparri. A mulher jamais falada. A menina jamais igualada.Conhecidíssima como a noite de Paris. Poderosíssima como a espada de uma samurai. Eu sou apertada como uma bacia. Eu sou enxuta como uma melancia. Tenho dois filhosinho, um zolhudinho, outro barrigudinho. Casei com o dono da Parmalat. Virei mamífera. Só mamo. Pertenço à família imperial brasileira Orleans Bragança".

eona aproveitou o momento, é claro, e compartilhou nas suas redes sociais a aproveitou para revelar para quem vai sua torcida neste ano. "@camilladelucas e @gilnogueiraofc meu coração é de vocês desde o começo, e claro da nossa espiã @sarah_andrade e da @juliette.freire também", comentou.

A youtuber paraense, que é artista visual trans, ficou conhecida aos sete anos com sua personagem que virou hit na web. Moradora da periferia de Belém, ela fez história ao se tornar uma das primeiras youtubers do país.

Entre os principais vídeos estão: "Eu quero um boy" (2014) e "Frescáh no Círio (2015)", e o curta Atrack em Paris (2017), dirigido por André Antônio e Paulo Colucci.

Ano passado a artista chegou a concorrer ao cargo de co-candidata a vereadora pela Bancada Delas com mais três co-candidatas, conquistando muitos votos.