Youtuber Karen Bachini revela ser 'pseudo-hermafrodita feminina'; saiba o que é o termo intersexo

A influenciadora digital Karen Bachini fez um anúncio pessoal em seu canal do Youtube na noite desta terça-feira (21). Ela revelou ser intersexo, uma condição definida pela instituição Intersex Human Rights, localizada na Austrália, que faz com que as pessoas tenham características sexuais congênitas que não se encaixam nas normas médicas e sociais para corpos femininos ou masculinos. Assista ao depoimento completo da youtuber no final da matéria!

VEJA MAIS

Karen disse que já desconfiava sobre sua condição há pouco mais de um ano e, em um vídeo anterior, havia mencionado a dificuldade que teve em produzir hormônios desde a adolescência. Ela se definiu como "pseudo-hermafrodita feminina" e explicou que não possuía qualquer tipo de hormônio.

A maquiadora contou que iniciou um tratamento com hormônios femininos, que a ajudaram a passar pela puberdade. Ela também começou a suplementar com testosterona e notou uma grande mudança em seu corpo, sentindo-se mais viva, alegre e disposta. Karen afirmou que deseja continuar fazendo essa suplementação hormonal de ambos os gêneros por um bom tempo, até encontrar a hormonização correta que quer fazer.

No entanto, a condição afeta sua vida sexual e ela enfrentou um período difícil antes de começar a suplementar com testosterona, quando sua libido foi para "zero". Karen também falou sobre as mudanças que ocorreram em seu corpo e como isso a afetou emocionalmente. Ela disse que agora está em busca de entender e aceitar sua história.

Assista ao depoimento completo da youtuber