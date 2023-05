Youtuber e escritor, Tiago Brunet faz show em Belém

Autor de best-sellers e pastor, Tiago Brunet fará show em Belém, neste sábado, 06. “Noite do Destino – O GPS para o seu futuro”, terá uma única sessão, às 20h, no Hangar.

Na sua biografia no Instagram, o palestrante se diz “Mensageiro das boas notícias”. Nesta rede social, são mais de seis milhões de seguidores. Já no seu canal oficial no Youtube, são quase três milhões de inscritos, e ‘BrunetCast’, perfil de videocast do palestrante na mesma rede, são mais de 180 mil inscritos.

Em turnê pelo Norte, Tiago Brunet tem apresentações com ingressos esgotados. No show, que dura cerca de duas horas, ele tem o propósito de unir terra e céus, com a mensagem para que cada um descubra o que é prioridade e o que deve ser deixado para trás.

“É sempre muito bom estar em Belém, aliás, é sempre muito bom estar no Norte do Brasil. As pessoas nos recebem com muito carinho. Deus me deu uma palavra que dá direção às pessoas, uma palavra que mostra o caminho para uma vida com paz e prosperidade, para um futuro melhor. Minha expectativa é que Belém receba essa palavra de coração aberto e comece a viver uma nova história”, disse Tiago Brunet.

Em “Noite do Destino – O GPS para o seu futuro” se tem um ambiente espiritual para que o público se conecte com o Criador de todas as coisas, se renda aos louvores e receba as instruções que vão mudar sua vida. Tiago Brunet orienta, que cada pessoa leve papel e caneta, mas pode também usar o bloco de notas virtual disponível nos smartphones, para anotar as palavras de sabedoria que serão entregues por ele.

Graduado em teologia, mestre em coaching, fundador da Casa de Destino, CEO do Instituto Destiny, autor e escritor de vários livros, Tiago Brunet tem na sua carreira alguns best-sellers: ‘12 dias para Atualizar a Sua Vida’, ‘Rumo ao Lugar Desejado’ e ‘Dinheiro e Emocional’.

“Isso é resultado de um trato que fiz com Deus. Quando quebrei financeiramente, prometi que se Ele me levantasse, eu iria dedicar meu tempo a ajudar as pessoas a saírem da pobreza espiritual, financeira e emocional. É o que tenho feito desde 2014. Eu aconselho que as pessoas leiam o livro ‘Especialista em Pessoas’. Todos temos que lidar com pessoas, nos dias ruins e nos dias bons. Quem se torna um especialista em pessoas consegue viver dias melhores, dias de paz”, conta o pastor.

Agende-se

Data: sábado, 06

Hora: 20h

Local: Hangar - Av. Dr. Freitas, s/n - Marco, Belém