Assembleia de Deus reúne 5 mil jovens em retiros no período do Carnaval

A Assembleia de Deus em Belém vem promovendo, desde sexta-feira (17) passada, 70 retiros que mobilizam cerca de 5 mil adolescentes e jovens neste período do Carnaval 2023. Na capital paraense, funcionam 542 templos, e grande parte deles costuma ter eventos para esse público nesta época do ano. Muitas programações terminaram no domingo (19), estando 30 em andamento, inclusive, com alguns sendo encerrados somente na quarta-feira (22). No Templo Central, até domingo (19), reuniram-se 500 adolescentes e jovens.

O pastor Philipe Câmara, diretor do Templo Central da Assembleia de Deus de Belém, explica que a primeira medida da Igreja nesta época do ano é garantir o funcionamento dos templos na cidade, para atendimento do público. Até porque muita gente vem de cidades do interior do Pará, aproveitando o feriado de Carnaval.

Um segundo aspecto são os retiros de jovens e adolescentes se reunirem em retiros para dispor de programações visando a formação de cidadãos a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo.

Retiros evangélicos mobillizam jovens em Belém (Foto: Divulgação / Assembleia de Deus em Belém)

Em ação também neste períoo do ano, a Assembleia de Deus conta com integrantes que vão às ruas levar a mensagem de Jesus. "O Carnaval passa, a vida continua", afirmou o pastor Philipe Câmara. Ele se refere à necessidade de reflexão por parte de muitos cidadãos diante de ações exageradas adotadas nesse período, em um ambiente que em muitos aspectos mostra-se nocivo à integridade da pessoa, como ressalta.