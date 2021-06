Xuxa revela que vestido a impediu de se apresentar com Roberto Carlos

Xuxa Meneghel fez uma revelação bombástica durante uma live com a estilista Michelly X. A eterna Rainha dos Baixinhos recordou quando não pôde se apresentar em um show com Roberto Carlos por conta de um vestido. As informações são do jornal Extra.

O vestido preto de pavão, que Xuxa usou na última edição do programa, em 1992, foi o motivo da loira não cantar ao lado de Roberto Carlos em um especial de final de ano.

''Aquele vestido era para usar em uma apresentação com o Roberto Carlos, um show de final de ano. Eu fui ensaiar com o Roberto e tudo. Todo mundo sabe que eu canto playblack e ele não, ele canta ao vivo. E, no ensaio, eu estava com aquele vestido. Naquela época, ele (Roberto) não podia abraçar nem estar perto de alguém que usava preto e roxo. E eu estava de preto e tinha aquele pavão roxo”, começou a apresentadora.

“Aí eu cheguei e o abracei daquele jeito. Ele ficou travado e, depois, foi tomar banho, fazer o ritual dele para se limpar daquela energia que ele achou que tinha na minha roupa preta com o pavão. Depois disso, as pessoas lá na Globo vieram me perguntar se eu tinha outro figurino. Eu achei que fosse por causa da câmera, mas explicaram: 'Não, é que Roberto disso que não gosta dessa cor'. Então eu disse: 'Ah, não' e peguei, entrei no meu carro e fui embora. Não troquei de roupa (para se apresentar com o cantor) e, na TV, estavam anunciando que eu apareceria. Foi um bafafá'', completou a artista.