Xuxa e Eliana se encontram e refazem capa de discos uma da outra

A dupla de loiras que marcou a infância de muita gente se reencontrou nesta sexta-feira (26). Xuxa gravou uma participação no programa de Eliana, no SBT, e aproveitou para reproduzir capas de discos uma da outra.

Na foto, Eliana aparece com o figurino de Xuxa no “XSPB 5 – Circo” e Xuxa usou o famoso chapeuzinho para a capa do “Eliana”, de 1996.

Eliana compartilhou alguns detalhes da entrevista no Instagram Stories e comentou: “Olha só quem hoje eu vou entrevistar! E toda a vez que eu vou fazer uma entrevista, olha o tanto de pesquisa. Muitas leituras, nosso roteiro…”. A loira continuou: “Amiga, já já estou chegando aí no Rio, tá? Vai ser lindo, como você!”.

O encontro da dupla vai ao ar no dia 7 de março, no programa Eliana.