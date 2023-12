Ximbinha revela interferência de pastora para o fim da Calypso: 'Disse que eu era o demônio'

Oito anos após o fim da Banda Calypso, o músico Ximbinha decidiu quebrar o silêncio e apresentar sua versão para o término da relação musical e pessoal com a ex-mulher, a cantora Joelma. Em entrevista ao podcast Saladacast, o guitarrista revelou que a dissolução da banda ocorreu devido à influência de uma pastora ligada à Joelma.

“Vieram muitas pessoas querendo dar conselho. No dia que ela acabou com a banda, no programa da Sabrina (Sato), pensei que ela estava acabando para ir para a igreja evangélica. Fiquei em estado de choque. Não sabia que ia acabar. E um dia aconteceu um show no Rio de Janeiro. Quando chegamos lá, estava tocando um funk proibidão. Ela estava com essa pastora dela. E ela falou: ‘Você me traz para tocar nessa casa aqui?’ E começaram a gritar comigo. Eu disse que não tinha culpa. E ela disse: ‘Não quero mais ficar casada contigo. Vou acabar com essa banda, vou acabar com tudo. Você está acabando com a minha carreira’”, relatou.

"E eu falei para ela: ‘então para de cantar. Porque a noite vai te dar isso’. Aí essa irmã disse que eu era o demônio, que eu tinha que sair para ela seguir a carreira dela, que eu não estava conduzindo muito bem. É muita história e envolve religião. Não gosto muito de falar em religião, porque tem muita gente séria nisso, mas também tem muita gente que entra para tirar proveito", comentou.

A banda encerrou as atividades em 2015, mas Ximbinha revelou que ele e Joelma já não viviam como marido e mulher há um ano. "Eu saí da banda. Sofri muito. Fiquei muito triste. Não sofri pelo meu casamento, porque ele já tinha acabado. Já tinha um ano que eu não tinha mais contato. Já dormíamos em camas separadas, em outro quarto. Mas fiquei triste pelo meu trabalho e porque eu ia ficar longe dos meus filhos, porque ela alienou todos eles contra mim. Só depois que voltei a ter a contato com os meus filhos. Preferi ficar todos esses anos calado."

Ele relata que, atualmente, não mantém mais contato algum com Joelma e deseja sucesso para a ex-mulher. "Quero que ela seja muito feliz, que faça muito sucesso. Desde que nos separamos, nunca mais nos falamos. Não temos mais nenhum tipo de contato".