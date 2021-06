Ximbinha prepara boletim de ocorrência e acusa jornalista de calúnia e difamação

O músico Ximbinha já está com o boletim de ocorrência em mãos. Ele procurou a seccional do Comércio, em Belém, na terça-feira (1) e relatou ser vítima de calúnia e difamação após um jornalista de TV local informação em um programa policial a prisão de um homem com o apelido de "Chimbinha".

De acordo com o relato do artista, durante todo o programa o jornalista usou as músicas do artista para associar com a imagem do homem preso. A partir disso, o músico passou a receber inúmeras ligações e sites de notícias nacionais chegaram a publicar que o Ximbinha artista teria sido preso com armas e drogas.

Além do prejuízo com relação a imagem, o artista disse que precisou socorrer os pais idosos, pois sua mãe tem problemas de pressão arterial e seu pai caiu, em decorrência do nervosismo.

Após a informação errada, os sites apagaram rapidamente a notícia.