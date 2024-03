Ximbinha diz que separação de Joelma foi resultado de trabalho espiritual; entenda

O guitarrista Ximbinha, fundador da banda Calypso, concedeu uma entrevista nesta segunda-feira, 18, em que relembra episódios de quando se separou da cantora Joelma. Dentre histórias sobre disputa judicial e a relação com os filhos, o músico afirmou que o fim do relacionamento de 18 anos pode ter razões sobrenaturais.

"Logo que eu me separei, foi uma senhora na porta do condomínio em que eu morava, querendo falar comigo. Ela disse: 'olha, vocês estão sendo prejudicados por uma magia que fizeram para vocês se separarem", contou Ximbinha.

O artista, no entanto, disse à mulher que acreditava apenas na palavra de Deus."Eu não dei atenção para aquilo. Mas existe o bem e o mal no mundo. Com certeza existe, porque houve noites em que eu não conseguia dormir. Eu chorava a noite toda, e um dia eu me ajoelhei e orei a Deus que nunca deixasse o mal entrar no meu coração", completou o guitarrista.

Ximbinha e Joelma se separam em 2015, quando tinham 15 anos de banda juntos. Eles possuem dois filhos.