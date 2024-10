X Festival Canção da Transamazônica divulga atrações e candidatos selecionados; saiba mais

Altamira, na região do Xingu, vai receber o X Festival Canção da Transamazônica (Fecant) nos dias 7, 8 e 9 de novembro. Serão distribuídos R$ 48.500 em prêmios aos vencedores. A edição terá como atrações Zaynara, Sandrinha Eletrizante, Natália Matos e Kiko Netto, além da Feira Indígena de Economia Criativa com a venda de produtos de nove etnias do Xingu. Conheça os artistas selecionados para as etapas do concurso.

VEJA MAIS

O festival é dividido em três etapas: na primeira noite, 7, acontece a competição de intérpretes infanto-juvenis, Fecant Kids; na segunda, 8, o concurso regional de canções originais, Fecant Regional; e na terceira, 9, o concurso nacional de canções originais, Fecant Nacional.

O júri selecionou 12 canções para o Fecant Regional. Confira as de Altamira: “A vida vai mostrar”, dos compositores Patrick Corrêa e Sidney Vasconcelos, interpretada por Ellem Kamily; “Banzeiro Luar”, da cantora e compositora Grah Podanosk; “Canto de dor”, do cantor e compositor Edilson Tenório; “Mãe Terra”, do cantor e compositor D’Roots; “Morada dos Deuses”, de Geizon Campos, cantada por Becleudo Pereira; “O Cara”, de Eduardo Lima Santos, cantada por Dudu Lima; e “Trajadão de LC”, do cantor e compositor MC JV.

De Marabá foram selecionadas: “Milagre de Santa Luzia”, de Bertin Di Carmelita e Charles do Arraia, apresentada por Arraia (Marabá); “O canto do barqueiro”, da cantora e compositora Nilva Burjack (Marabá); e “Norte não é com M”, de Anderson Souza, cantada por Nenzinha (Marabá). Também foram escolhidas as faixas “E meu sofrer”, de Teresa Costa, cantada por Elen, do município de Placas; e “Ratanabá”, do cantor e compositor Amazônico, de Itupiranga.

Três canções entraram na lista de repescagem, ou seja, poderão participar do Fecant Regional na ausência dos titulares. São elas, na ordem: “Aboio de boto”, do cantor e compositor Luciano Ribfer, de Marabá; “Esperando”, de Alan Uchôa, que tem como intérprete Yasmin Gonçalves, e “Doce poesia”, do cantor e compositor Diogo Suk, ambos de Altamira.

Já para o Fecant Kids, os internautas e o júri escolheram 13 intérpretes. Os candidatos de Altamira, são: Amanda Ferreira, de 9 anos, Embelly Cunha, de 13 anos, que moram no Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) Água Azul; Sunny, de 16 anos, do RUC Tavaquara; Diciane, de 13 anos, do centro; a dupla Gabriel e Guilherme, de 10 anos, do bairro Brasília; Milly Moreira, de 17 anos, do Ayrton Sena; e Solara Almeira, de 9 anos, de Ibiza. Da Volta Grande do Xingu foram eleitos: Emily Louvor, de 15 anos, da Ilha da Fazenda, e Esaú, de 14 anos, da Vila Ressaca. De Anapu, foram Andressa França Moreira, de 15 anos, do bairro Novo Progresso; Cleidielly Nunes da Silva, de 12 anos, do Panorama, e Pablo Cunha, de 17 anos, de Belo Monte do Pontal. E de Vitória do Xingu, Vivi Juruna, de 16 anos, de Aldeia Boa Vista.

O X Fecant tem o patrocínio da Norte Energia, apoios da Lei Semear por meio da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP) e do Governo do Estado do Pará; dos deputados estaduais Lívia Duarte e Eraldo Pimenta; do deputado federal Airton Faleiro; da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Altamira; e A Musical Produções.