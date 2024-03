Workshop celebra 100 anos de Benedicto Monteiro

Próximo de completar 100 anos, o escritor paraense Benedicto Monteiro será o centro no Workshop “Literatura Paraense em Foco” na Biblioteca Pública Arthur Vianna, no Centur, em Belém. Os eventos acontecerão nos dias 29 de fevereiro e 1º de março, em diversos horários. O workshop será ministrado pelo professor e doutor em teoria e história literária Abílio Pacheco. Dentre os assuntos abordados estarão a relevância da Amazônia na obra de Benedicto Monteiro, a militância e perseguição política ao escritor e as inovações teóricas literárias trazidas por Bene.

“O foco principal do workshop são os romances que ele [Benedicto] publicou durante a década de 70, contos como ‘O Carro dos Milagres e outros contos’, que é a obra central dele, que tem o Miguel dos Santos Prazeres como parte central da obra dele. São os textos relacionados a perseguição política, ao contexto da década de 70, da ditadura militar, inclusive considerando o momento atual, é difícil falar de Benedicto Monteiro sem falar das situações atuais políticas”, avalia o professor Abílio Pacheco.

Benedicto Monteiro foi advogado, juiz, parlamentar, secretário de Estado, procurador e ocupou vários outros cargos escreveu mais de 20 obras, principalmente literárias, mas também se dedicou a escrever sobre o direito do homem do campo à terra. Benedicto escreveu a intitulada Tetralogia Amazônica composta pelos livros “Verde vagomundo”, “O Minossauro”, “A Terceira Margem” e “Aquele um”. O workshop ainda está com vagas abertas. No total estão sendo oferecidas 60 vagas, com certificado de participação. As inscrições ainda estão abertas através de um link disponível.

Abílio Pacheco é doutor pela Universidade de Campinas (UNICAMP) e pela Freie Universität Berlin: Startseite (FU-Berlin). O pesquisador defendeu tese de doutorado sobre a obra de Benedicto Monteiro publicada em formato de livro com o título “No rastro e no rumo das palavras”: a história brasileira recente na obra de Benedicto Monteiro”.

“A importância tem a ver com as questões estéticas. Um pesquisador da Alemanha chamou a obra dele de uma ilusão de oralidade da fala da região amazônica, através do personagem principal do Miguel dos Santos Prazeres, e também esteticamente do processo de montagem e colagem. Embora fosse algo relativamente comum falando contra a ditadura naquele momento, Benedicto Monteiro faz isso atravessando sete obras que são os romances que a parte da crítica chama de Tetralogia Amazônica”, destaca.

O workshop será dividido em cinco tópicos com o “contexto histórico e biográfico de Benedicto Monteiro”, “A literatura do autor até fins da década de 1960”, “A poesia de Benedicto Monteiro”, “Os livros da década de 1970 e que compõem o complexo da Tetralogia Amazônia” e “Outras publicações do autor”.

No 1º de março, data em que Benedicto Monteiro comemorava seu aniversário, haverá uma homenagem ao escritor com uma performance do poeta Juraci Siqueira e uma apresentação musical da cantora Andrea Pinheiro, a partir das 18h. O evento contará ainda com a presença de diversas personalidades como a escritora e filha do homenageado Wanda Monteiro, e a professora doutora de literatura brasileira da UFPA, Maria de Fátima Nascimento.

CENTENÁRIO – O Governo do Estado já garantiu a reedição da Tetralogia Amazônica por meio da Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA), que confirmou já estar trabalhando nas quatro obras. A Casa Civil também já autorizou a reedição dos livros “História do Pará”, referência na historiografia paraense, e “Ecologia e Amazônia: Ideias sobre a Alfabetização Ecológica”, obra vanguardista sobre a importância da conscientização de crianças para ecologia, para serem feitas pela Fundação Cultural do Pará (FCP).

Serviço: Workshop “Literatura paraense em foco”

Data: 29 de fevereiro

Horário: das 9h às 12h e 14h às 18hData: 1º de março

Horário: das 17h às 20h

Local: Auditório Aloysio Chaves, 3° andar da Biblioteca Pública Arthur Vianna

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré, Belém

Ministrante: Abílio Pacheco

Capacidade: 60 pessoas

Inscrições através deste link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMVBpx6mAdYud6Gx2va_W3hr4KfUlaZ-CVK03C7FTeDczviA/viewform

Cerimônia de abertura do ano de centenário de Benedicto MonteiroData: 1º de março

Horário: a partir das 18h

Local: Auditório Aloysio Chaves, 3° andar da Biblioteca Pública Arthur Vianna

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré, Belém

Convidados: Wanda Monteiro, Abílio Pacheco, Maria de Fátima Nascimento, Juraci Siqueira e Andrea Pinheiro.

Entrada Gratuita