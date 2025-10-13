Capa Jornal Amazônia
Woody Allen presta homenagem a Diane Keaton, que morreu aos 79 anos

Estadão Conteúdo

Woody Allen prestou uma homenagem à atriz Diane Keaton, que morreu no último sábado, 11, ao 79 anos. O diretor relembrou o momento em que se conheceram: "Pensei que ela era tão charmosa, tão bonita, tão mágica, que questionei minha sanidade. É possível se apaixonar tão rapidamente?", disse, em texto enviado ao Free Press, publicado nesse domingo, 12.

A primeira vez que ele viu a atriz foi durante uma audição para Play It Again, Sam em 1969. "Pensei que se o Huckleberry Finn fosse uma mulher jovem e estonteante, seria Keaton", confessou, sobre o famoso personagem de Mark Twain.

Eles não se conectaram instantaneamente: "Ela era tímida, eu era tímido. Duas pessoas tímidas podem deixar as coisas muito sem graça". A timidez logo deu espaço para um romance. Apesar de não terem sido casados oficialmente, o relacionamento ficou conhecido em Hollywood.

"Com a passagem do tempo, comecei a fazer filmes para uma audiência solo, a de Diane Keaton. Eu nunca li uma crítica sobre o que fiz e me importava somente com o que Keaton tinha a dizer sobre."

Entre outras anedotas sobre a vida do casal, ele elogiou a atriz: "Ao contrário de qualquer outra pessoa que o planeta já tenha conhecido e que provavelmente nunca mais verá, seu rosto e sua risada iluminavam qualquer espaço em que ela entrasse."

"Essa bela caipira acabou se tornando uma atriz premiada e um ícone da moda", escreveu ele. "Tivemos alguns anos maravilhosos juntos e finalmente seguimos em frente. Só Deus e Freud podem descobrir por que nos separamos."

"Há poucos dias, o mundo era um lugar que Diane Keaton ocupava. Agora, é um mundo que não a possui mais. Consequentemente, é ainda mais sombrio. Mesmo assim, existem seus filmes. E sua risada incrível ainda ecoa na minha cabeça", complementou o diretor, sobre seu legado.

Morte de Diane Keaton

Diane Keaton, atriz vencedora de um Oscar e veterana de Hollywood, morreu no último sábado, 11, aos 79 anos de idade. Um porta-voz da família divulgou um comunicado à imprensa norte-americana pedindo por privacidade e sem dar mais detalhes.

Uma amiga da atriz deu uma entrevista à People de maneira anônima, sobre seus últimos meses de vida. "Ela piorou de forma muito súbita, foi algo de partir o coração de todos que a amavam. Foi inesperado, especialmente para alguém tão espirituosa e com tanta força", disse a fonte.

"Nos últimos meses, ela estava cercada apenas por seus familiares mais próximos, que escolheram por manter as coisas de forma muito privada. Até mesmo amigos de longa data não estavam completamente a par do que estava acontecendo", prosseguiu.

Conhecida especialmente por seu papel em comédias românticas e em filmes do diretor (e ator) Woody Allen, Diane Keaton chegou a receber um Oscar por Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977). Clique aqui para relembrar os principais filmes e prêmios de sua carreira.

