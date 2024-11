Willian Cézar lança single com artistas para homenagear Luma Bonny neste sábado (9)

O amor verdadeiro transcende espaço e tempo e abrange muito mais que a presença física de um casal. Assim, o cantor Willian Cézar, da dupla sertaneja Willian i Christiano, lança neste sábado, dia 9, nas plataformas digitais, a canção "Dentro do Seu Coração", e o respectivo clipe no Youtube, em homenagem à ex-namorada dele, a influencer Luma Bonny. Ela morreu justamente em 9 de novembro de 2022, há dois anos. Luma foi vítima de um vídeo íntimo vazado no final daquele ano, o que contribuiu para a morte dela. A pessoa apontada como o autor desse crime foi julgada e condenada pela Justiça do Pará.

Willian Cézar gravou música no estúdio perto do recipiente com os bilhetes trocados por ele e Luma Bonny (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

Willian Cézar e Luma Bonny ficaram juntos por um ano, mas na época do caso já tinham terminado o relacionamento. Willian conta que a música foi escrita um mês após o falecimento de Luma. "Eu estava em casa e aí, o período do luto ainda bem intenso, então, estava chorando bastante. E aí, eu não tinha conseguido dormir e quando foi assim, umas quatro horas da manhã, eu acordei com a sensação de escrever. Eu peguei o violão e imaginei que seria uma música, e daí eu começo a escrever. Até então, se eu imagino homenageá-la, eu escrevo alguma coisa que eu sinto pra ela. Sobre a minha saudade, sobre as minhas paixões. Só que a escrita vai saindo como ela tivesse confortando a todos que ficaram", diz.

Willian Cézar e o produtor Rodrigo Camarão: amizade reforçada com o projeto musical (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

"Então, eu acredito que a música surge com o intuito de afagar os corações que estão tristes pela ausência dela. Então, acredito muito que a música é uma forma de ela homenagear a todos nós". conta Willian. Ele afirma que "a letra pode até ter sido eu que escrevi, mas essa ideia não parte só de mim, sabe? Com certeza, tem uma participação enorme aí da Luma, porque essa letra veio para confortar não só a mim e aos familiares da Luma mas a todos os enlutados, porque quem ouve a música (assim que o público tiver acesso, como frisa o cantor) vai compreender esse amor além da vida, que sobressai até mesmo a morte física. Então, a música é em homenagem a Luma, mas foi a Luma que homenageou a todos nós".

Ele conta que a gravação de "Dentro do Seu Coração" aconteceu no começo de 2024 contou com as participações especiais de Viviane Batidão, Markinho Duran, Júlio César, Lucinha Bastos e Rodrigo Camarão. "Reuni amigos da música e, sob a produção musical do Rodrigo Camarão, realizamos esse trabalho incrível. Nós apenas resolvemos lançar no dia em que ela faleceu, como uma forma de homenageá-la", destaca Willian.

Artistas regionais se uniram para concretizar a homenagem a Luma Bonny (Foto: Alem Viana)

Solidariedade

Essa canção vem também embalar um projeto social idealizado por Luma e que Willian coloca em prática, o "Amor Além da Vida". "A Luma sempre teve projetos voltados aos animais abandonados, ela sempre teve esse olhar social, por eles. Já eu, sempre quis ajudar moradores de rua, e sim, nós tínhamos idealizado esse projeto juntos, mas não conseguimos realizá-lo devido ao seu falecimento. Mas acredito que ela me acompanha nisso tudo, e com certeza está feliz", diz Willian.

"Estamos caminhando para o formato de instituição, já estamos nos trâmites. A ação acontece toda segunda-feira, e no dia 21 de novembro fará 2 anos de existência. Nós recebemos ajuda de amigos e voluntários, alguns empresários, pessoas com amor no coração. Creio que após tornar-se 'instituição' as pessoas terão mais canais de acesso e poderão ajudar mais ainda", acrescenta o cantor. Cerca de 1.200 pessoas/mês são atendidas pela iniciativa.

Willian explica que "Dentro do Seu Coração" se insere no segmento romântico com uma pegada de rock internacional. "Mas fala de amor, portanto, se encaixa em tudo. A música é escrita por mim e, com certeza, pela Luma, pois como já disse, a letra fala sobre o olhar de quem partiu, e serve como consolo aos que também sofrem pelo luto. É como se quem tivesse partido pedisse aos que aqui ficaram para lembrá-los com amor e guardar as lembranças no coração. Enviei a letra e a melodia para o Rodrigo e ele transformou-a, nessa obra de arte", conta Willian.

Emoção

Luma Bonny e Willian Cézar: sentimento que transcende tempo e espaço (Foto: Patrícia Marques)

Rodrigo Camarão atua há 18 anos como produtor musical. Ele trabalha com Willian Cézar há dez anos, produzindo desde o primeiro trabalho da dupla, vinda de Goiânia (GO) para o Pará. Rodrigo diz que Willian possui um talento especial para músicas românticas. "E essa música não foi diferente. Mas ela tem um toque peculiar, por causa do tema, da homenagem que ele queria fazer e, com a história ao redor dessa letra, então, a emoção . Para mim, trabalhar nesse projeto foi relativamente fácil, porque quando produzo músicas eu busco essa temática emotiva e essa música é repleta de emoção, até pela homenagem. Foi uma emoção a mais participar desse momento na vida do Willian como produtor musical que tocou todos nós, todos os artistas que somaram com a gente nessa produção", destaca Rodrigo. Ele diz que a gravação foi notadamente pautada pela emoção, ou seja, um equilíbrio entre a parte técnica e a emocional.

Willian Cézar revela sentir, agora, neste momento especial, "um acumulado de emoções e gratidão". Considera que "a Luma é um ser incrível demais e merece todas as homenagens possíveis". Willian Cézar ressalta que a ação social é mais uma forma de homenagear Luma, pois era um dos sonhos dela. "Realizá-lo é com se pudesse ter a Luma ainda mais perto de todos nós. E a música é apenas uma forma de perpetuar para sempre a nossa história, a vida dela, e o quanto as pessoas podem e devem amar seus entes que já partiram. Ou seja, é um presente para todos!", arremata.