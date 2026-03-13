William Shatner, astro de 'Star Trek', passa por cirurgia após queda de cavalo

O ator William Shatner, conhecido por interpretar o Capitão Kirk na franquia Star Trek, revelou que passou por uma cirurgia no ombro após sofrer uma queda de cavalo. O procedimento ocorreu na quarta-feira, 11, poucos dias depois de sua participação no Saturn Awards.

O ator esteve na cerimônia para receber, em nome da franquia Star Trek, o prêmio Hall of Fame do evento organizado pela Academia de Filmes de Ficção Científica, Fantasia e Horror dos Estados Unidos. Durante o encontro com a imprensa, ele comentou sobre o acidente e explicou que a recuperação médica fazia parte do momento atual de sua vida.

Shatner, que tem 94 anos e completará 95 no próximo dia 22, pediu uma cadeira para conversar com jornalistas e afirmou estar se sentindo "velho, cansado e um pouco machucado".

Queda ocorreu durante cavalgada

Segundo o ator, o acidente aconteceu no fim do ano passado enquanto ele cavalgava. Ele explicou que costuma montar cavalos treinados para provas que exigem velocidade e paradas rápidas.

Durante o trajeto, o animal fez um movimento lateral repentino que acabou projetando o ator para fora da sela. "No cavalo que eu tenho, eu saí voando", relatou.

Mesmo com experiência em cenas de ação, Shatner disse que não conseguiu evitar a lesão. Ao cair, ele tentou rolar para reduzir o impacto, mas acabou atingindo o chão com o ombro.

"Eu não sou mais um jovem fazendo cenas de ação. Eu comecei a rolar, mas atingi o chão com o meu ombro. Então eu destruí meu ombro", contou.

O ator explicou que estava programado para passar por uma cirurgia no ombro, descrita por ele como um procedimento chamado "reversa alguma coisa".