Whindersson Nunes anuncia que irá se despedir do stand up

Um dos humoristas de maior sucesso no Brasil, Whindersson Nunes está se despedindo dos palcos, pelo menos no stand up. O anúncio foi feito pelo próprio ator, nesta segunda-feira (20), pegando muitos fãs de surpresa.

"O meu próximo e ultimo show vai ser um show de despedida, não pra sempre por que isso não existe, ninguém para pra sempre, eu amo estar no palco, mas eu já estive nele por quase 10 anos, rodei o Brasil e vi tantas pessoas, em tantas situações que eu fico constrangido quando alguém não tem 30 reais pra dar risada junto com todos", disse, fazendo uma reflexão.

O nome do último show de Whindersson será "Isso não é um culto", para falar justamente do quanto seus shows ajudam de alguma forma as pessoas, parecendo alguns cultos religiosos.

O humorista disse ainda que precisa 'dar uma sumida' para recuperar as energias antes de uma possível volta. "Aí sim, o planeta vai ter que me engolir", reforçou.