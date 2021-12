Whindersson Nunes revela vício em drogas e barraco na reta final de 'A Fazenda'

O novo episódio do "Égua do Babado!" traz a revelação do humorista Whindersson Nunes sobre o vício em drogas. A notícia pegou muito de surpresa e, em meio ao comunicado, ele ainda falou sobre a relação com Luísa Sonza.

O reality "A Fazenda" terminou, mas muitos acontecimentos movimentaram a internet nos últimos dias. Barraco, revelações e pedido de desculpas por parte dos participantes.

E ainda tem resquícios da "Farofa da Gkay", festa organizada pela influencer que vem rendendo notícia. E para ficar sabendo tudo sobre o universo das celebridades é só clicar.