Whindersson Nunes anuncia data de show no Teatro Amazonas

Whindersson Nunes usou as redes sociais nesta quinta-feira (3), para anunciar a data do show 'É de Mim Mesmo' - em apresentação que ocorrerá no Teatro Amazonas. O humorista deve se apresentar no centro de Manaus no dia 3 de outubro.

Há mais de um ano, Whindersson Nunes anunciou o show nas redes sociais, mas o evento teve de ser adiado por causa da pandemia de covid-19. Os fãs do humorista comentaram.

"Venha, estamos lhe esperando!", escreveu um seguidor. "Galera de Manaus...vocês se sintam privilegiados de poderem presenciar isso", disse outro. Houve ainda seguidor que reparou no cãozinho que aparece no aviso do show e escreveu: "se tem cachorro caramelo do futuro, tem qualidade".